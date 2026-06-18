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Jueves, 18 de junio de 2026
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Elecciones en Colombia

"Petro ve que se le viene la derrota": analistas cuestionan posición del gobierno ante eventuales resultados en la segunda vuelta presidencial en Colombia

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Rodrigo Lara, excongresista e integrante de la campaña de Abelardo De La Espriella, y el legislador electo, Jaime Arizabaleta, hablaron en La Noche de NTN24 sobre los riesgos que corre Colombia en medio de la disputa electoral.

Defensa de la democracia, respeto a las instituciones y cumplimiento de la Constitución es la exigencia que a una sola voz hacen alcaldes de Colombia, gobernadores, representantes gremiales y respetados constitucionalistas.

Esto en un contexto de intimidantes mensajes del oficialismo de Gustavo Petro y su negativa a reconocer los resultados de la primera vuelta presidencial.

En sintonía con el pronunciamiento de los mandatarios locales, los jefes de los órganos de control, la Contraloría y la Procuraduría, cerraron filas en defensa de la institucionalidad. El reclamo es claro: paz electoral y el respeto de los resultados de la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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Rodrigo Lara, excongresista e integrante de la campaña de Abelardo De La Espriella, habló en La Noche de NTN24 sobre los riesgos que corre Colombia en medio de la disputa electoral.

“Es absolutamente aterrador que un presidente en ejercicio al sol de hoy no haya reconocido los resultados de la primera vuelta”, dijo.

Es algo inédito en la historia de los últimos 100 años del país”, añadió.

Lara indicó que el presidente Gustavo Petro “ha perturbado este proceso electoral” y calificó de “aberrante” su participación en la campaña.

A su vez, denunció que grupos armados están presionando para que voten por Iván Cepeda en zonas afectadas por el conflicto.

Por su parte, Jaime Arizabaleta, congresista electo del Centro Democrático en el Valle del Cauca, indicó que las narrativas oficialistas sobre las amenazas de un “estallido social” si los resultados del próximo domingo no son favorables al oficialismo se han impuesto “porque se ven perdidos”.

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“Petro ve que se le viene la derrota”, resaltó.

A su vez, María Eugenia Gómez, politóloga y analista, calificó de “alarmante” los llamados de las figuras del oficialismo si no gana el candidato Iván Cepeda.

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