Gustavo Petro reveló cuál sería su final soñada del Mundial 2026 tras paso de Colombia a los octavos de final

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el desempeño de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y compartió cuál le gustaría que fuera la final del torneo, en medio del entusiasmo que está generando la campaña del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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El jefe de Estado manifestó por medio de la red social X que su deseo es ver una final entre Colombia y Estados Unidos, una declaración que llegó cuando ambas selecciones han despertado ilusión entre sus aficionados por sus actuaciones durante el certamen. Por su parte, la selección norteamericana se enfrentará a Bélgica por los octavos de final luego de vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina por los 16vos de final.

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La Selección Colombia selló su clasificación a los octavos de final tras completar una destacada fase inicial.

El conjunto colombiano comenzó su participación con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán, luego derrotó 1-0 a República Democrática del Congo e igualó sin goles frente a Portugal.

Ya por el juego de dieciseisavos de final, venció 1-0 a Ghana para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

El rendimiento del equipo ha permitido mantener el invicto en el campeonato y ha hecho crecer las expectativas de igualar o incluso superar la actuación de Brasil 2014, cuando Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

La selección colombiana de fútbol afrontará ahora la fase de octavos de final con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y mantenerse entre los candidatos a disputar las instancias definitivas.

El buen momento futbolístico del equipo y los resultados obtenidos hasta ahora han generado optimismo entre los aficionados y también reacciones desde distintos sectores del país, incluido el propio presidente de la República.

Las declaraciones de Petro se producen en un contexto de creciente expectativa por el recorrido de la Tricolor, la cual buscará seguir haciendo historia en el Mundial y consolidar una de las mejores campañas de su historia en la máxima cita del fútbol.