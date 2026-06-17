"Al presidente se le olvidó el artículo 188 de la Constitución": abogado que interpuso tutela contra Petro habla en La Noche de NTN24

Recientemente, un juez ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de usar canales institucionales para hacer proselitismo.

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Fue el Juzgado 29 Laboral de Medellín que ordenó al mandatario colombiano abstenerse de utilizar su cuenta personal de X, alocuciones oficiales, eventos públicos y cualquier canal institucional asociado a su investidura para difundir propaganda electoral.

La medida cautelar provisional fue adoptada en el marco de una acción de tutela originada por una demanda del abogado Juan Diego Ríos, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

Sobre este tema, María Clara Posada, senadora de Colombia por el partido de oposición Centro Democrático, y Juan Diego Ríos, abogado que interpuso la mencionada tutela contra el presidente Petro, hablaron en el programa La Noche de NTN24.

"Da cuenta una vez más el sesgo ideológico que ha determinado el accionar de Gustavo Petro como presidente de la República", dijo Posada.

"Creo que hay algo en la formación de Gustavo Petro en sus lecturas, sus aproximaciones a la filosofía, desde el punto de vista del materialismo histórico que lo hacen pensar que las instituciones son una estructura para que una clase oprima a la otra", agregó.

A su turno, Ríos comentó: Yo ya anticipaba la reacción del presidente Petro; la tutela es bien robusta.

"Esto es ley, nosotros estamos sometidos bajo la ley; al presidente se le olvidó el artículo 188 de la Constitución; él no está llamado a la unificación, debe llamar a la unidad nacional, no a la división nacional", remarcó.

El artículo 188 de la Constitución Política de Colombia establece que "el Presidente de la República simboliza la unidad nacional". Asimismo, "al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, se compromete a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos".

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Una vez definida la segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.