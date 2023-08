PSOE logra quedarse con la presidencia del Congreso y el PP con el Senado; ¿qué escenario enfrenta España tras las votaciones?

En España, El PSOE, partido del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez logra quedarse con la Presidencia del Congreso de los Diputados. En horas de la mañana Junts per Catalunya alcanzó un acuerdo con el Partido Social Obrero Español (PSOE) para facilitar que la mayoría de la Mesa del Congreso sea progresista; siendo un día clave para la constitución de las Cortes y de arranque de la XV Legislatura.

Con varios votos sobre la mesa, la extrema izquierda de la coalición SUMAR, del separatismo Junts y Esquerra y de exETA. La consolidación de votos se configuró dando 178 PSOE y 139 al PP, por su parte el VOX no votó al PP por la falta de apoyo para ocupar una Vicepresidencia.

Para el analista político Antonio de la Cruz, existe «otra vez incertidumbre, pero Sánchez tiene una ventaja porque logró la mayoría de 178 votos», haciendo hincapié sobre el resuelto caso por parte de VOX, ya que no logró entrar a la junta directiva, «sale muy mal el PP porque no logra, ellos presentaron una candidata y no logró que VOX lo apoyara porque la condición de VOX era buscar entrar en la junta directiva», añadió.

A esto, cabe mencionar que el líder del Partido VOX, Santiago Abascal dejó en el aire el apoyo de los 33 diputados de su partido a la investidura del PP.

Ahora para el analista de la Cruz «el siguiente paso es buscar quien es el que tiene las mayorías para construir gobierno»

Ahora, las vicepresidencias ya han sido elegidas quedando en vicepresidencia primero, Alfonso Rodríguez (PSOE); vicepresidencia segundo, José Antonio Bermúdez (PP); vicepresidencia tercera, Esther Gil (SUMAR); vicepresidenta cuarta, Marta González (PP).

Para Jordana Timerman, Editora del Latin America Daily Briefing «habría que ver cómo siguen las negociaciones (…) todo indica que podría llegar a buen puerto la negociación pero la Junts está haciendo unos pedidos muy absolutistas, muy extremos de los cuales los socialistas ya han indicado que nos serían posibles».

