"Reconozco que no hablo tan bien como antes, pero sé decir la verdad": Joe Biden tras debate presidencial con Trump

Este jueves 27 de junio se llevó a cabo el primer cara a cara entre el presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump, quienes buscan un segundo mandato presidencial en Estados Unidos y gobernar desde la Casa Blanca.

Ambos políticos se enfrentaron en un debate organizado por la cadena CNN que tuvo algunas consideraciones particulares, entre las más destacadas, que fue sin público y se permitió silenciar los micrófonos de cada uno de los candidatos cuando terminaron sus intervenciones.

Tras el encuentro, Joe Biden, dejó claro que no volvería a presentarse si no creyera que puede hacer "este trabajo porque, francamente, es demasiado lo que hay en juego", dijo.

"Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad", dijo Biden en un mitin en Carolina del Norte.

Asimismo, aseguró que, sabe distinguir el bien del mal. “sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te vuelves a levantar", añadió.

Durante el debate, los candidatos, viejos conocidos en el tema electoral, se dijeron palabras de alto calibre con ataques personales entre ellos en medio de los distintos temas que tocaron.

“La única persona que estoy viendo aquí es un convicto. Todas las personas que ocuparon las oficinas (del Capitolio) deben ser llevadas ante la justicia. ¿Y dice que estas personas son patriotas?", dijo Biden en relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

"Lo único que hace es que este país sea menos seguro. Los militares no lo respetan (…) Nadie te respeta en el mundo entero", sostuvo el republicano.

En el primer bloque, relacionado con economía, ambos políticos hicieron señalamientos mutuos a sus administraciones.

“La economía se estaba derrumbando, la economía colapsó, no había empleos, el desempleo aumentó un 15%”, dijo en relación con la administración de Trump.

Por su parte, Biden acusó a Trump de separar familias durante su administración: “cuando él era presidente separaba a bebes de madre, separaba familias en jaulas”.

No obstante, la balanza se inclinó un poco hacia el magnate republicano, pues Biden se mostró titubeante y tropezó en sus palabras en varias ocasiones.

Esto, según importantes medios como The New York Times y The Washington Post, encendió las alarmas en el Partido Demócrata a tan solo unos meses de las elecciones.

Según los rotativos, hay pánico en en la agrupación política y se estaría poniendo en duda la continuidad de Biden como candidato a la Presidencia.

“Los demócratas entran en pánico sobre el desempeño de Biden en el debate y dudan de su futuro”, tituló el diario de la capital.