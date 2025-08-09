Maduro extiende el decreto de emergencia económica y mantiene la suspensión de garantías coincidiendo con el aumento de recompensa por su captura
El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, firmó un decreto de emergencia económica por dos meses para hacer frente a la “guerra comercial inédita” ocasionada por la política arancelaria de Estados Unidos.
El decreto, que puede ser prorrogable por 60 días, permitirá a Maduro “dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento” del país latinoamericano.
Oficial Extraordinaria N.º 6.924, publicada el 8 de agosto de 2025:
Declaratoria de Estado de Emergencia Económica
- Decreto N.º 5.157* firmado por el presidente Nicolás Maduro.
- Se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional.
- Justificado por:
- La caída de los precios del petróleo.
- Medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias extranjeras.
- Distorsiones en el sistema financiero y fiscal.
- Necesidad de proteger el aparato productivo y garantizar derechos fundamentales.
Facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo
El presidente podrá:
- Dictar regulaciones excepcionales y transitorias.
- Suspender el cobro de tributos nacionales, estadales y municipales.
- Centralizar la recaudación en el Tesoro Nacional.
- Combatir la evasión fiscal y eliminar exenciones tributarias.
- Establecer compras obligatorias de producción nacional.
- Estimular la inversión nacional e internacional.
- Autorizar contrataciones y erogaciones fuera del presupuesto.
- Realizar operaciones de crédito público sin aprobación de otros poderes.
Suspensión de garantías constitucionales
- Se suspende la garantía de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria durante el estado de emergencia.
Obligación de colaboración
- Todos los poderes públicos, cuerpos de seguridad y Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben colaborar con la ejecución del decreto.
Vigencia y control constitucional
- Duración inicial: 60 días, prorrogables por otros 60.
- Remisión a la Sala Constitucional del TSJ para pronunciamiento sobre su constitucionalidad.
Ley de Publicaciones Oficiales
- Regula la publicación de actos jurídicos del Estado.
- Establece que la Gaceta Oficial tiene carácter público y fuerza de documento público.
- Se adopta un sistema mixto de publicación: físico y digital.