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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Recuperamos el sendero de la cooperación que históricamente Colombia ha tenido con Estados Unidos": exministro Rodrigo Rivera sobre triunfo electoral de Abelardo de la Espriella

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El también exembajador colombiano añadió que la confianza entre Washington y Estados Unidos se “rompió” con el Gobierno de Gustavo Petro.

El exministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, se refirió en NTN24 a la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio, que ganó frente al candidato izquierdista Iván Cepeda.

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De la Espriella, quien obtuvo el 49% de los sufragios en segunda vuelta frente al 48% de Cepeda, ha prometido hacerle frente a la criminalidad con mano dura y mejorar la seguridad del país.

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En ese contexto, Rivera se refirió al papel que jugará Colombia en la región en la lucha contra el narcotráfico y su vinculación a la alianza Escudo de las Américas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Yo creo que es un gana-gana. Recuperamos el sendero de la cooperación que históricamente Colombia ha tenido con Estados Unidos y, en general, con los países del hemisferio en la lucha contra las drogas y contra el crimen transnacional que se vio gravemente interrumpida y afectada durante el Gobierno de Gustavo Petro”, señaló.

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Por otro lado, el también exembajador colombiano añadió que la confianza entre Washington y Estados Unidos se “rompió” con el Gobierno Petro desde “el principio”.

“Eso se va a restablecer ahora, con toda seguridad, con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella”, concluyó.

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