Senadora colombiana radicó proyecto de ley para evitar que “se pongan cachos” en la sociedad

Polémica en Colombia por la propuesta que hizo una de sus congresistas, quien busca, por intermedio de las leyes, erradicar la infidelidad en la sociedad; el proyecto de ley se llama ‘Cero Cacho’ y busca adelantar una reforma al sistema educativo con el propósito de fortalecer la formación en principios y valores.

La proponente es la senadora del Partido Liberal Karina Espinoza, quien asegura que por medio de este proyecto busca evitar en parte la violencia intrafamiliar y el bullying, pues asegura que muchos ataques a la integridad humana se dan por culpa de la infidelidad.

“Este proyecto de ley hace una gran reforma a la Ley 115, que es la Ley de Educación. Uno, para educar en tema de principios y valores, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, bullying, acoso escolar, suicidio en niños y adolescentes y tiene otra área, que es el área de emprendimiento, nos preocupa mucho que nuestros jóvenes cuando terminan bachillerato no saben qué hacer, no saben hacer planes de negocios, no saben emprender, no los formaron para esto, entonces tenemos también un pénsum específico para este tema”, explicó la senadora.

Además, agregó que con esta ley se pretende “empezar a hablarle a los niños desde chiquitos, ‘oye, tú no le puedes meter cachos a tú noviecita’ porque de pronto si empezamos a hablarles así desde pequeños ellos entienden que el cacho no es bueno. Empezarle a hablar a todos estos niños para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, prevenir el bullying, el matoneo, de temas de infidelidad, mira la infidelidad también hace daño, hay que evitarle hacerle daño a esa persona”.

El polémico proyecto define por ‘Cacho’ “toda conducta nociva, penosa, incorrecta, inmoral, penosa que una persona comete hacia otra y que amenace la institución familiar y que pueda afectar la salud física o mental de una o varias personas y que deteriora el tejido social tales como el consumo de sustancias psicoactivas, acoso escolar, bullying, infidelidad, violencia de género y violencia intrafamiliar”.

En diálogo con La W Radio, la congresista Karina Espinoza defendió su postura ante las críticas de quienes dicen que por medio de una ley no se evita la infidelidad y que la violencia intrafamiliar que ella busca combatir, ya tiene castigo, y señaló que este será “el proyecto de ley más importante que se presentará en este gobierno porque es el único que busca la reconstrucción del tejido social y la paz”.

La polémica que se ha generado alrededor del proyecto de ley es porque la contraparte argumenta que se estaría vulnerando la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, que están estipulados en la Constitución.

Pese a los ataques, la senadora del Partido Liberal pretende dejar su ‘granito de arena’ con este proyecto para combatir la infidelidad, el consumo de drogas, el bullying y la violencia intrafamiliar, por lo que está convencida que su texto prosperará en el Congreso y se convertirá en ley.