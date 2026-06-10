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Elecciones en Perú

"Solamente unos 10 mil votos le darán la victoria a un candidato sobre otro": Keiko Fujimori recorta distancia en conteo reñido de sufragios en Perú

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El analista político Alfonso Baella alertó sobre los problemas de gobernabilidad que enfrentará el país tras los resultados oficiales.

Los resultados parciales de la segunda vuelta electoral en Perú mantienen al país en vilo con una diferencia mínima de aproximadamente 4.000 votos entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El escrutinio del voto extranjero avanza lentamente, y las autoridades estiman que el resultado oficial podría tardar hasta dos semanas más en confirmarse, en lo que se perfila como una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país andino.

Según el más reciente reporte, Sánchez mantiene el primer lugar con el 50.04% de los votos, mientras que Fujimori alcanza el 49.96%. Sin embargo, el analista político Alfonso Baella señaló que "todas las predicciones, todos los análisis estadísticos, los modelos numéricos de los bancos, de las universidades y sobre todo de las dos encuestadoras más grandes a nivel nacional, que son Ipsos y Datum", proyectan que Keiko Fujimori remontará a Roberto Sánchez "por una diferencia muy mínima, de solamente diez mil o doce mil votos".

El escenario electoral refleja una nación profundamente dividida. Baella advirtió que "la elección va a ser realmente tan dividida que solamente diez mil votos van a darle la victoria a un candidato sobre otro", lo que demuestra que el próximo gobierno, sea cual sea, "va a tener definitivamente que incluir a miembros de la oposición en el gabinete ministerial".

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La campaña se caracterizó por la confrontación entre dos ideologías radicalmente opuestas. Fujimori, quien participa por cuarta ocasión representando a la derecha, se enfrentó a Sánchez, vinculado al expresidente Pedro Castillo, quien incluso ha ofrecido el indulto al exmandatario actualmente preso por un intento de golpe de estado en 2022.

La primera vuelta presentó un panorama inédito con 36 candidatos presidenciales, resultado de lo que Baella calificó como "una mala reforma electoral". Esta fragmentación política se suma a la inestabilidad institucional que ha llevado a Perú a tener nueve presidentes en los últimos diez años.

El nuevo congreso bicameral, con 30 senadores para la derecha y 30 para la izquierda o centroizquierda, presenta un escenario de empate técnico que requerirá consensos para las decisiones fundamentales del Estado, incluyendo vacancias presidenciales y reformas constitucionales.

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La situación se complica con las recientes declaraciones de Sánchez en la red social X, donde señaló que "solo el pueblo salva al pueblo", rechazando las proyecciones estadísticas favorables a Fujimori. Baella expresó preocupación ante esta postura: "Pareciera que toda esta suerte de disfraz democrático fue nada más que eso, un disfraz democrático y realmente tienen una voluntad por desconocer los resultados electorales si es que gana la señora Keiko Fujimori".

El ganador será proclamado antes del 28 de julio, fecha establecida para la juramentación del nuevo presidente de la República.

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