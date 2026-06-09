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Martes, 09 de junio de 2026
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Keiko Fujimori

Anticipan que el resultado final del balotaje presidencial en Perú podría tardar dos semanas o incluso más

junio 9, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Roberto Sánchez - Keiko Fujimori - AFP
Roberto Sánchez - Keiko Fujimori - AFP
La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), al frente de Bernardo Pachas, indicó que el ganador definitivo "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes".

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), Bernardo Pachas, anticipó este martes que el resultado definitivo del balotaje presidencial entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se conocerá en un plazo de dos semanas o incluso más.

Según argumentó el funcionario peruano, el escrutinio de la elección del domingo "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo estrictamente de las observaciones a las actas que se registren.

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Con 96% de las actas escrutadas, el candidato izquierdista Roberto Sánchez obtiene el 50,05% de los votos frente al 49,94% de la aspirante derechista Keiko Fujimori, una diferencia de apenas 20.000 sufragios.

Cabe mencionar que para declarar a un ganador de los comicios presidenciales deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.

La autoridad electoral de Perú no descartó que el conteo se pueda extender incluso hasta inicios de julio, pues dependerá de la rapidez con que lleguen las actas del exterior y de las áreas rurales del país.

El día de las elecciones, una muestra de actas de conteo rápido de dos encuestadoras privadas Ipsos y Datum dieron como ganador a Sánchez por menos de un punto, lo que se traduciría como un empate técnico.

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En ese contexto y el resultado ajustado del conteo rápido conllevó a Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, a precisar que la muestra tenía un margen de error de 1,9%.

En una entrevista con el diario Perú 21, aseveró que los factores pendientes de escrutinio "es posible que las cifras se reviertan o se amplíen".

Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, se enfrentó el domingo con Sánchez, del partido Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Se trata de la cuarta vez que Fujimori, de 51 años, compite por la Presidencia de Perú. Mientras que Sánchez, de 57, es su primera postulación.

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