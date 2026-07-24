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Viernes, 24 de julio de 2026
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Gustavo Petro

Petro aseguró que la posesión de Abelardo de la Espriella en el Cauca es una trampa de violencia para el pueblo: “Ya sabemos que esperan eso para lanzar el primer destripamiento”

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de la República - EFE
Gustavo Petro, presidente de la República - EFE
Asimismo, ordenó que no se aliste ninguna guarnición militar para la ceremonia hasta el último segundo de su mandato.

Sigue la discusión por el lugar en el que se posesionará el presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto. Durante su pronunciamiento en el traslado de la espada de Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, este 24 de julio, el presidente Gustavo Petro aseguró que no da permiso para que ninguna guarnición militar se prepare para la ceremonia hasta el último segundo de su mandato.

La resistencia es el camino de hoy. No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste hasta el último segundo en que sea presidente para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, aseguró.

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Asimismo, el mandatario afirmó que no está de acuerdo con que en el Cauca “se realice una afrenta contra la democracia y la república” y sostuvo que muchas armas han sido llevadas desde Ecuador y que están a la espera de movilizaciones campesinas e indígenas para lo que denominó el primer “destripamiento contra el movimiento social”.

No estoy de acuerdo con que en el Cauca se realice una afrenta contra la democracia y la república, tratando de llevar al pueblo caucano a una trampa de violencia. Ya sabemos que muchísimas armas han sido llevadas de Ecuador al Cauca”, aseguró.

También agregó: “Ya sabemos que están esperando que movilizaciones campesinas e indígenas, libertarias, salgan a protestar ante una posesión ilegítima, y ya sabemos que esperan eso para lanzar el primer destripamiento contra el movimiento social de Colombia”.

Del mismo modo, hizo un llamado al pueblo del Cauca y pidió no salir de sus casas. “Por tanto, le solicito al pueblo del Cauca, libertario, urbano, juvenil, de edad o no, campesino, indígena o afro, no salir de sus casas, dejar pasar ese evento, si es que se produce, y no caer en la trampa que quieren y han construido, que es atacarlo con violencia”, indicó.

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Por otro lado, el presidente de Colombia advirtió que “los países bolivarianos enfrentan amenazas a su independencia” y aseguró que Colombia incluso más que Venezuela, al referirse a la influencia de Estados Unidos en la región.

Las cinco repúblicas de Bolívar están en proceso de perder su independencia y convertirse de nuevo en virreinato. Quizás Colombia más que Venezuela. Porque aún en Venezuela gobiernan, así no estemos de acuerdo, señores y señoras que son ciudadanas y ciudadanos de Venezuela y de nadie más”, aseguró.

Además, agregó: “Pero aquí en Colombia se le debe la Presidencia al que va a llegar el 7 de agosto, no al pueblo de Colombia, que votó mayoritariamente por otra persona, sino que obedece directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

Finalmente, cabe resaltar que Petro ha insistido en que Abelardo De La Espriella no es el presidente electo, ya que, según él, hubo fraude electoral por vía algorítmica desde California.

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