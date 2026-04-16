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Jueves, 16 de abril de 2026
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Elecciones en Venezuela

María Elvira Salazar y otros congresistas republicanos presentarán una petición para solicitar elecciones "muy pronto" en Venezuela

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La legisladora aseguró en declaraciones a NTN24 que los tres congresistas del sur de Florida harán "muy próximamente" un anuncio público al respecto.

La congresista republicana María Elvira Salazar anunció que prepara acciones legislativas junto a los representantes Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart para impulsar desde Estados Unidos un proceso electoral en Venezuela. La legisladora aseguró en declaraciones a NTN24 que los tres congresistas del sur de Florida harán "muy próximamente" un anuncio público al respecto.

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"Nosotros hemos estado en conversaciones y muy próximamente los tres congresistas del sur de la Florida vamos a hacer una petición pública para ver si podemos de alguna manera ayudar a encauzar ese proceso democrático que tiene que terminar con elecciones en Venezuela", declaró Salazar.

La congresista enfatizó que "no hay ninguna otra manera que los Estados Unidos se vaya a comportar sino haciendo elecciones libres y transparentes en Venezuela muy pronto".

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Estas declaraciones se producen en un contexto de cambios diplomáticos significativos. Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, confirmó que regresa a Washington tras completar la fase inicial de estabilización en Venezuela. John Barrett, diplomático de carrera con perfil operativo, asumirá como nuevo jefe de misión y deberá encarar la fase decisiva de la transición hacia la democracia.

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