Hecho histórico: Ana Estrada se convirtió en la primera persona en recibir la eutanasia y morir "bajo sus términos" en Perú

En las últimas horas, un hecho insólito e histórico ha marcado los libros de historia y de la salud en Perú luego de conocerse el caso de Ana Estrada Ugarte, la primera persona en recibir la eutanasia.

Ana Estrada, de 47 años, padecía ‘Polimiositis’, una enfermedad degenerativa progresiva que la dejó postrada en sillas de ruedas, por lo que, desde 2019 inició su batalla legal reclamándole al Estado su derecho a morir bajo sus términos.

Y tras varios años peleando con el Estado, el pasado domingo 21 de abril, Ana por fin pudo obtener la eutanasia que tanto anhelaba para poder morir “bajo sus propios términos”, tal y como lo describe un comunicado compartido por su abogada.

De acuerdo con el comunicado, emitido por su abogada Josefina Miró Quesada, el domingo Ana “ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia”. “Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”.

El escrito detalló que el procedimiento médico se realizó conforme al Plan y Protocolo de Muerte Digna aplicable al caso de Estrada, el cual fue aprobado por el seguro social estatal de EsSalud.

El procedimiento se dio “en el marco de la histórica sentencia a su favor, emitida el 23 de febrero de 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022”, añade el comunicado.

Por su parte, la familia señaló que Ana “partió” agradecida por todas las personas que hicieron eco de su voz, la acompañaron durante su lucha y que mostraron apoyo incondicional ante su decisión.

El caso de Ana Estrada logró que por primera vez en su historia la justicia peruana pudiera reconocer que todo ciudadano tiene derecho a morir con dignidad.

“La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derecho. Su lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país y ha marcado un hito en la región”, expresó la familia de Ana.

Además, aseguran que Ana se convirtió en el rostro de una justa causa que tiene como objetivo “defender la dignidad de principio a fin y la libertad de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos”.

“El legado de Ana vivirá en la mente y el corazón de muchas personas y en la historia de nuestro país. Sus familiares y seres queridos celebramos su vida, y agradecemos las muestras de solidaridad, apoyo y comprensión hacia la lucha de Ana”, finaliza el comunicado.

Desde que tenía 12 años, Ana Estrada sufría de ‘Polimiositis’, por lo que a sus 20 años tuvo que usar silla de ruedas.

En 2023, Ana declaró que la enfermedad avanzó tanto “en estos cuatro años desde que empecé esta lucha por la muerte digna el 2019”, por lo que, en ese momento, deseaba que su derecho a morir bajo sus términos fuera respetado.

"Quiero que se me respete a mí en cuanto a mis decisiones y a mi derecho que me he ganado. El derecho es para quien lo necesite", recalcó.

En julio de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Perú ratificó la sentencia adoptada por un juzgado de Lima en febrero de 2021, la cual reconoció el derecho a morir de Estrada y ordenó a la autoridad sanitaria satisfacer su pedido.