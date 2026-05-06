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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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hantavirus

Revelan los países de Sudamérica en donde estuvieron las dos personas fallecidas por hantavirus en un crucero por el Atlántico

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Crucero cuyo algunos de sus pasajeros fueron diagnosticados con hantavirus - Foto: EFE
Crucero cuyo algunos de sus pasajeros fueron diagnosticados con hantavirus - Foto: EFE
La cepa andina es la única de la que existen pruebas de transmisión de persona a persona.

Los dos pasajeros holandeses del crucero que fallecieron a causa del hantavirus habían viajado a través de Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero MV Hondius, según informó este miércoles el Ministerio de Salud de Argentina.

El ministerio informó que el matrimonio llegó a Argentina el 27 de noviembre, luego viajó a Chile y Uruguay antes de regresar a Argentina el 27 de marzo para abordar el MV Hondius el 1 de abril.

El Ministerio de Salud argentino no especuló sobre dónde pudieron haber contraído el virus las dos personas.

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La cepa andina del virus, que se confirmó en dos de los pasajeros del crucero, no se había detectado en la provincia de Tierra del Fuego, donde se encuentra Ushuaia, desde 1996, según informaron las autoridades.

La cepa andina es la única de la que existen pruebas de transmisión de persona a persona.

El Ministerio de Salud argentino anunció que enviaría expertos a Ushuaia para capturar y analizar roedores en busca del virus "en áreas vinculadas a la ruta" de la pareja holandesa.

El esposo falleció a bordo del barco el 11 de abril. Su cuerpo fue desembarcado en Santa Elena, una isla en el Atlántico Sur.

Su esposa, que se sentía indispuesta, también abandonó el barco en Santa Elena. Posteriormente fue evacuada a un hospital en Johannesburgo, donde falleció.

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El cuerpo de un pasajero alemán, que también falleció, aún permanece en el barco.

La OMS informó anteriormente que tres personas —dos miembros de la tripulación y otra persona que se cree que está infectada— fueron evacuadas del buque, que se encontraba en cuarentena frente al archipiélago de Cabo Verde.

Posteriormente, fueron trasladados a los Países Bajos.

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