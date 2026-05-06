Experto explica de qué depende que el hantavirus sea un riesgo de consideración para los seres humanos

Jorge Alberto Cortés, médico especialista en infectología, analizó en NTN24 la alarma que ha despertado el brote de un virus, conocido como hantavirus, detectado en un barco que permanece estacionado frente a Cabo Verde.

Comentó que es prematuro saber el impacto que tendrá el surgimiento del virus a nivel global, aunque dio pistas.

VEA TAMBIÉN Director de la OMS responde a una pregunta sobre similitudes del brote de hantavirus con el inicio de la pandemia del covid-19 o

“El riesgo depende de si hay transmisión dentro de las personas de este microorganismo. (…) La pregunta clave es si en este episodio específico la transmisión está ocurriendo entre los individuos, personas a bordo de este crucero, o si todos tuvieron fuente común en la que estuvieron expuestos a excretas o aerosoles de ratones”, expresó.

Mencionó que si la transmisión es entre humanos el riesgo de eventos infecciosos entre seres humanos “va a aumentar”.