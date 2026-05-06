Ciudad sudamericana niega que contagio de hantavirus en crucero se haya originado en su territorio

En las últimas horas se han conocido detalles del crucero con miles de turistas, del cual se conoció un contagio múltiple de varios pasajeros con hantavirus y de donde murieron tres pasajeros por la infección.

Recientemente, la autoridad sanitaria de una ciudad sudamericano se pronunció sobre su responsabilidad en la expansión del virus en el crucero que partió con destino a varios lugares del Atlántico.

Es "improbable" que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que dejó tres muertos durante una travesía por islas remotas del Atlántico, se originara en Ushuaia, dijo este martes una autoridad sanitaria de la ciudad argentina del "fin del mundo".

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El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, está en alerta sanitaria por la sospecha de un brote de hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, que ha causado tres muertes a bordo.

"Para nosotros es muy improbable. Para sospechar de una fuente de contagio local deberíamos tener algún caso de hantavirus en la provincia, y ello no ocurre", dijo el director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia de Tierra del Fuego, Juan Petrina.

Añadió que se llevaron a cabo todos los controles sanitarios mientras el barco estuvo en el puerto de la gélida Ushuaia, capital provincial a 3.000 Km al sur de Buenos Aires.

El crucero partió de Ushuaia el 1 de abril a las 14H30 locales (17H30 GMT) hacia la islas remotas del Atlántico.

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"Cada empresa que gestiona un crucero exige información sanitaria a los pasajeros y tripulantes por el hecho de dirigirse a lugares inhóspitos donde no hay establecimientos médicos", agrega el director de Epidemiología.

Antes de amarrar, el capitán y el médico del barco presentan un parte de situación e informan de pacientes con algún tipo de síntoma.

Por otra parte, el área de Sanidad de Frontera, que depende del gobierno nacional, efectúa sus propios controles.

"Cada embarcación tiene un plan de control de roedores con auditorías externas. En este caso el barco fue sometido a ese control sin presentar novedades. Inclusive se colocaron cabos de amarre con discos antiroedores", señaló Petrina.

El funcionario también relativizó un contagio de la enfermedad a través de los alimentos o de las personas que tuvieron contacto con el crucero.

En Tierra del Fuego no existen registrados casos de hantavirus porque el tipo de ratón que transmite la enfermedad no habita la zona, añadió.

"El ratón colilargo, identificado como principal transmisor del virus, no se encuentra en Tierra del Fuego y existen debates científicos respecto de la presencia de una subespecie que podría ser también reservorio del hantavirus", aclaró el funcionario.

Según el Ministerio de Salud de la provincia, la zona endémica de hantavirus en el sur del país se localiza principalmente en las cordilleras de las provincias sureñas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

La información epidemiológica nacional disponible, citada por el mismo comunicado, detalla que desde enero de 2026 se notificaron 32 casos de hantavirosis en el país, ninguno en Tierra del Fuego.