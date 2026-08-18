Abelardo de la Espriella lleva a la Fiscalía “el libro de la verdad” con 80 casos de presunta corrupción en el Gobierno Petro

El presidente Abelardo de la Espriella, presentó oficialmente en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación “el libro de la verdad” un documento de presunta corrupción y nueve patrones de irregularidad atribuidos a la administración del expresidente Gustavo Petro.

Durante la entrega del informe que también fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de la República, el mandatario precisó que la investigación busca que los entes de control determinen la responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria correspondiente.

“No me cabe señalar la responsabilidad penal de personal alguno; esa función le pertenece a la administración de justicia y al Ministerio Público. Mi obligación es entregar dicha información”, sostuvo el jefe de Estado.

El vicepresidente y coordinador del empalme anticorrupción, José Manuel Restrepo, detalló algunos de los casos emblemáticos incluidos en el expediente entregado a la justicia.



Desfinanciación de programas por presunto agotamiento prematuro en julio de 2026 del presupuesto anual asignado al programa Colombia Mayor, situación que habría dejado sin cobertura financiera a cerca de tres millones de adultos mayores para el segundo semestre del año.

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Irregularidades en la Cancillería de firma de 785 contratos por un valor superior a los 83.000 millones previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, así como la flexibilización de requisitos para el servicio exterior y gastos de 8.500 millones en sedes temporales de corta duración.

El presidente indicó que “El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre. Si la evidencia demuestra la comisión de delitos o faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal, el pueblo espera que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados conforme a la ley”.

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“Que quede muy claro, no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada, le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió. Hoy dejo en sus manos estos hallazgos; que la justicia investigue, que la verdad salga a la luz y que cada responsable responda por sus actos”, finalizó el mandatario de la Espriella