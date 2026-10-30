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Viernes, 30 de octubre de 2026
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En operación del Ejército se dio de baja a alias 'Kevin', señalado cabecilla de 'Los Mexicanos' en Chocó: sería responsable de coordinar homicidios, hurtos y extorsiones.

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Baja de alias 'Kevin' - Ejército Nacional de Colombia
Baja de alias 'Kevin' - Ejército Nacional de Colombia
Durante la operación, las tropas incautaron dos armas cortas, una granada de mano, proveedores para fusil calibre 5,56 milímetros y abundante munición.

En medio de operaciones militares contra el grupo delincuencial Los Mexicanos, el Ejército Nacional reportó la baja de alias ‘Kevin’, señalado como presunto cabecilla de zona de esta estructura criminal, tras un combate de encuentro en zona urbana de Quibdó, Chocó.

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Este operativo fue adelantado por tropas del Batallón de Infantería Liviana n.º 12 Primero de Línea, de la Décima Quinta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, en medio de los enfrentamientos armados que se han registrado recientemente en la capital del Chocó y que han generado preocupación entre sus habitantes.

Según la información de inteligencia militar, alias ‘Kevin’ llevaba más de 15 años vinculado a Los Mexicanos y sería responsable de coordinar homicidios selectivos, hurtos, extorsiones y confrontaciones armadas. Su accionar se concentraría en sectores como Uribe Vélez, Ciudadela Mía, Obapo, Bosques de la Platina, Los Castillos, Caraño y el corredor vial Quibdó-Tutunendo.

Cabe resaltar que las autoridades también lo señalan de orientar enfrentamientos contra el Clan del Golfo para mantener el control territorial y las rentas ilícitas. Del mismo modo, registraría cuatro órdenes de captura por extorsión, concierto para delinquir y hurto agravado, y se encontraba cumpliendo una medida de detención domiciliaria en Cali.

Asimismo, durante la operación, las tropas incautaron dos armas cortas, una granada de mano, proveedores para fusil calibre 5,56 milímetros y abundante munición.

En ese sentido, la inteligencia militar también señala que alias ‘Kevin’ sería hombre de confianza de alias ‘Chuky’ y alias ‘Pacho Keita’, identificados como principales cabecillas de Los Mexicanos. Presuntamente, estaba encargado de recaudar más de 100 millones de pesos provenientes de extorsiones, hurtos y comercialización de estupefacientes.

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El Ejército también lo vincula sentimentalmente con alias ‘Lorena’, quien presuntamente ocuparía una posición de segundo nivel en el componente financiero de la organización.

Finalmente, la Décima Quinta Brigada anunció que continuará las operaciones militares contra esta estructura delincuencial para fortalecer el control territorial y proteger a la población civil en Quibdó.

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