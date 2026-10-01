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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ya ha firmado 110 extradiciones en 54 días de gobierno: "trabajando sin descanso para poner orden en el país y hacer cumplir la ley"

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella
En la publicación, De la Espriella compartió un video en el que habla en su despacho con Andrés Battero, secretario jurídico de la Presidencia.

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, anunció que su administración ha alcanzado 110 extradiciones desde que asumió el cargo en 2026, marcando un hito en su política de seguridad y cumplimiento de la ley.

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El mandatario compartió la cifra a través de sus redes sociales, enfatizando su compromiso con el orden público en el país sudamericano.

"¡Hoy llegamos a 110 extradiciones! Seguimos firmes, trabajando sin descanso para poner orden en el país y hacer cumplir la ley", escribió De La Espriella en su cuenta de X.

En la publicación, De la Espriella compartió un video en el que habla en su despacho con Andrés Battero, secretario jurídico de la Presidencia.

"Como siempre, un arduo día de trabajo por la patria y llega esta sorpresa maravillosa casi al final de la jornada porque todavía nos quedan un par de horas por delante" dijo.

Y añadió con humor: "el Dr. Barreto con la sección favorita del pueblo colombiano".

"¿Cuántas extradiciones tenemos para hoy, Dr. Barreto?", preguntó el presidente a su asesor.

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Barreto, por su parte, señaló: "Hoy está firmando las 110 extradiciones. O sea, estamos firmando cinco extradiciones hoy, sumadas a las 105 que ya se han firmado, son 110 en 54 días de gobierno".

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