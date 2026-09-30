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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Elecciones en Venezuela

Países Bajos reclama elecciones libres en Venezuela y evita pronunciarse sobre el regreso de María Corina Machado

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Países Bajos / Jornada electoral en Venezuela / María Corina Machado, premio Nobel de Paz - Fotos de referencia: Pexels / EFE
Bandera de Países Bajos / Jornada electoral en Venezuela / María Corina Machado, premio Nobel de Paz - Fotos de referencia: Pexels / EFE
De momento, el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez mantiene la incertidumbre política al no fijar un cronograma o fechas exactas para los próximos comicios presidenciales.

Un portavoz de la Embajada de Países Bajos en Caracas señaló que su gobierno respalda una transición democrática en Venezuela en la que participen todos los sectores.

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Asimismo, la vocería de la sede diplomática manifestó su disposición a ampliar la cooperación económica.

En ese sentido, reconoció que en Venezuela ya se han producido algunos avances, aunque todavía "quedan asuntos pendientes".

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Entre ellos se menciona "la liberación de todos los presos políticos, el retorno seguro de dirigentes de la oposición y la realización de elecciones libres".

Sobre los recientes movimientos o posibles planes de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, de retornar a su país, la Embajada aclaró que el Gobierno de Países Bajos no considera apropiado pronunciarse sobre sus desplazamientos ni sobre sus eventuales intenciones.

De momento, el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez mantiene la incertidumbre política al no fijar un cronograma o fechas exactas para los próximos comicios.

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Recordemos que la mal llamada "administración interina", la cual no es más que continuismo de la dictadura chavista, asumió el poder ejecutivo tras la captura del tirano Nicolás Maduro en enero de 2026.

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