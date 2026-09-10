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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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INTT

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela alerta sobre multas y retención de cuatrimotos que circulen por vías públicas

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Dos cuatrimotos - Foto de referencia: Pexels
Dos cuatrimotos - Foto de referencia: Pexels
El INTT recordó que este tipo de vehículos está destinado a actividades deportivas, turísticas y recreativas fuera de carretera.

Este jueves, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la prohibición de la circulación de cuatrimotos en autopistas, carreteras y avenidas de Venezuela.

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Dicha instancia reiteró la prohibición de circular con cuatrimotos, conocidas también como ATV o cuatriciclos.

Recordó, mediante un comunicado publicado este 10 de septiembre, que este tipo de vehículos está destinado a actividades deportivas, turísticas y recreativas fuera de carretera.

A su vez, explicó que las cuatrimotos "no cuentan con varios de los elementos y condiciones de seguridad requeridos para transitar por las vías públicas".

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Entre ellos, mencionó: ausencia de sistemas de iluminación reglamentarios, espejos retrovisores adecuados y el uso de neumáticos diseñados principalmente para superficies de tierra o barro.

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Apuntó además que los sistemas de suspensión y frenado de estos vehículos no están diseñados para las condiciones propias de las vías rápidas.

El INTT solicitó a los conductores respetar la normativa vigente para evitar sanciones administrativas y la retención de las cuatrimotos.

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