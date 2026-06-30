NTN24
Martes, 30 de junio de 2026
Martes, 30 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Actualizan cifra de muertos por terremotos en Venezuela a 1.943 y el número de heridos supera los 10 mil

junio 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
La Guaira (Venezuela) - Foto EFE
Jorge Rodríguez aproximó a 19.861 el número de personas que se salvaron de morir con las "13.400 o 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares".

El número de víctimas fatales por los dos terremotos en Venezuela la semana pasada se elevó a 1.943, dijo el martes el presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen, Jorge Rodríguez, en un mensaje divulgado en la televisión pública.

TE PUEDE INTERESAR

El número de heridos, según Rodríguez, se encuentra hasta el balance de la tarde de este martes en 10.571 personas.

o

Rodríguez, hermano de Delcy, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, se refirió además al número de personas que fueron reportadas como rescatadas hasta el momento.

Según aseguró, un total de 6.461 personas fueron rescatadas, el más reciente de ellos un niño de dos años, de acuerdo con el último balance.

"Si a eso sumamos las 13.400 o 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira", la zona cero de los sismos, señaló Rodríguez.

El lunes, los fallecidos tras la tragedia eran 1.719, de acuerdo con los datos proporcionados por el régimen.

Varios continúan esperando ayuda

Residentes de algunas de las localidades venezolanas más golpeadas por los dos potentes terremotos de la semana pasada manifestaron el lunes su frustración por la falta de ayuda y de una respuesta coordinada por parte del régimen.

En El Junquito, una zona montañosa unos 33 kilómetros al oeste de Caracas, habitantes contaron a la prensa que vieron pocos funcionarios de la alcaldía.

Extraoficialmente, se han reportado cuatro fallecidos y los suministros básicos, incluyendo la comida, siguen a cargo de particulares y agricultores de la zona.

Asimismo, y a falta de datos oficiales creíbles, los desaparecidos están calculados en más de 50.000.

La comunidad internacional se ha movilizado para ayudar a Venezuela a afrontar el desastre. El país ha recibido apoyo de 30 naciones, que han enviado más de 1.000 toneladas de suministros, más de 3.600 efectivos de rescate y apoyo, y 118 caninos, según las autoridades.

o

Si bien varios grupos internacionales de ayuda y rescate se han movilizado hacia Venezuela, la mayor parte de la asistencia se ha concentrado en La Guaira, el estado más afectado de un país sumido desde hace tiempo en una profunda crisis política y económica.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Jorge Rodríguez

Régimen venezolano

Asamblea Nacional de Venezuela

Balance

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están las milicias antes listas para reprimir ahora que Venezuela las necesita para rescates?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La ausencia del Estado costó vidas": Alejandro Hernández sobre la tragedia, desidia y politización en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolano es rescatado tras cinco días bajo los escombros: "Fui la única persona con vida en ese edificio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE - AFP
Terremoto en Venezuela

Así es como puede activar en su celular la alerta de Google para terremotos: usuarios recibieron notificaciones sobre el devastador sismo en Venezuela

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"No vamos a permitir que se roben la voluntad del pueblo; estoy listo para la batalla final": Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Terremoto en Venezuela - Foto: EFE - AFP
Terremoto en Venezuela

Así es como puede activar en su celular la alerta de Google para terremotos: usuarios recibieron notificaciones sobre el devastador sismo en Venezuela

Tenista ucraniana Marta Kostyuk | Foto: EFE
Tenis

Con baile incluido: la ucraniana Marta Kostyuk sorprende a la tetracampeona Iga Swiatek y pasa a los cuartos de final del Roland Garros

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Congresista que pedía suspender al presidente Gustavo Petro rectificó el auto y aclaró que medida debe ser votada en la Comisión de Acusaciones

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Mundial 2026

¿En duda? Esto es lo que se sabe sobre la presencia de Messi en el próximo partido del Mundial ante la situación de su padre

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"No vamos a permitir que se roben la voluntad del pueblo; estoy listo para la batalla final": Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia

Simulacro de EEUU en Venezuela - Captura de video
Análisis

"Tenían que dar una respuesta al acto de los helicópteros de EE. UU.": Antonio de la Cruz sobre toma de la casa de Leopoldo López por parte del régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre