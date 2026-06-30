Actualizan cifra de muertos por terremotos en Venezuela a 1.943 y el número de heridos supera los 10 mil

El número de víctimas fatales por los dos terremotos en Venezuela la semana pasada se elevó a 1.943, dijo el martes el presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen, Jorge Rodríguez, en un mensaje divulgado en la televisión pública.

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El número de heridos, según Rodríguez, se encuentra hasta el balance de la tarde de este martes en 10.571 personas.

Rodríguez, hermano de Delcy, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, se refirió además al número de personas que fueron reportadas como rescatadas hasta el momento.

Según aseguró, un total de 6.461 personas fueron rescatadas, el más reciente de ellos un niño de dos años, de acuerdo con el último balance.

"Si a eso sumamos las 13.400 o 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira", la zona cero de los sismos, señaló Rodríguez.

El lunes, los fallecidos tras la tragedia eran 1.719, de acuerdo con los datos proporcionados por el régimen.

Varios continúan esperando ayuda

Residentes de algunas de las localidades venezolanas más golpeadas por los dos potentes terremotos de la semana pasada manifestaron el lunes su frustración por la falta de ayuda y de una respuesta coordinada por parte del régimen.

En El Junquito, una zona montañosa unos 33 kilómetros al oeste de Caracas, habitantes contaron a la prensa que vieron pocos funcionarios de la alcaldía.

Extraoficialmente, se han reportado cuatro fallecidos y los suministros básicos, incluyendo la comida, siguen a cargo de particulares y agricultores de la zona.

Asimismo, y a falta de datos oficiales creíbles, los desaparecidos están calculados en más de 50.000.

La comunidad internacional se ha movilizado para ayudar a Venezuela a afrontar el desastre. El país ha recibido apoyo de 30 naciones, que han enviado más de 1.000 toneladas de suministros, más de 3.600 efectivos de rescate y apoyo, y 118 caninos, según las autoridades.

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Si bien varios grupos internacionales de ayuda y rescate se han movilizado hacia Venezuela, la mayor parte de la asistencia se ha concentrado en La Guaira, el estado más afectado de un país sumido desde hace tiempo en una profunda crisis política y económica.