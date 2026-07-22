Adolescente venezolano, promesa del béisbol, vuelve a los entrenamientos tras haberlo perdido todo en La Guaira tras los terremotos

Mucho se está hablando de Yeferson Seijas, adolescente venezolano de 12 años, promesa del béisbol de su país que desde ya cautiva al mundo por su resiliencia.

Este chico volvió a los entrenamientos tras haberlo perdido todo en La Guaira, Venezuela, tras los devastadores terremotos.

VEA TAMBIÉN Debido a la desinformación, mujer no ha podido encontrar a su hermano en Venezuela tras los terremotos o

Yeferson vive actualmente con su familia en una carpa en una zona improvisada. Junto a sus allegados, forma parte de las miles de personas desplazadas por esta catástrofe en Venezuela.

El pasado martes 21 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.346.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Otro dato complejo: en la nación suramericana, posterior a los desoladores terremotos, se han contabilizado 1.405 réplicas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

VEA TAMBIÉN Cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela sigue en aumento: reportan 5.346 fallecidos o

En ese sentido, más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos que enlutaron a Venezuela.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.