"No le tengo miedo al gobierno, perdí a mi hijo, a mis dos nietos y a mi yerna": duro relato de sobreviviente de terremotos en La Guaira

Juan Chirinos, residente de Catia La Mar, La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos en Venezuela, narró el dolor que vive en medio de la tragedia que ha enlutado a su país.

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Además, denunció las dificultades que enfrentan familiares y voluntarios durante las labores de rescate, asegurando que incluso estas personas han tenido que improvisar con sábanas y bolsas para trasladar a las víctimas.

“No le tengo miedo al gobierno (régimen venezolano)... Perdí a mi hijo, a mis dos nietos y a mi nuera”, expresó Chirinos.

El pasado martes 21 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.346.

En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Otro dato complejo: en la nación suramericana, posterior a los desoladores terremotos, se han contabilizado 1.405 réplicas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

En ese sentido, más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos que enlutaron a Venezuela.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.