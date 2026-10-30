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Terremoto en Venezuela

Futbolista que perdió a su esposa e hijos en el doblete sísmico de Venezuela confiesa que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo le tendieron la mano

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, futbolista argentino, y su esposa, Antonela Roccuzzo / Lucas Trejo, futbolista argentino - Fotos: EFE / Instagram
Lionel Messi, futbolista argentino, y su esposa, Antonela Roccuzzo / Lucas Trejo, futbolista argentino - Fotos: EFE / Instagram
A cuatro meses de lo ocurrido, Trejo reconoció que perdió la motivación para continuar su carrera profesional y que el fútbol dejó de ocupar el lugar que tenía antes de la muerte de su esposa y sus dos hijos.

El futbolista argentino Lucas Trejo contó recientemente el respaldo que recibió por parte del también futbolista Lionel Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, luego de una tragedia que cambió su vida.

Trejo perdió a su esposa, Yanina Maranella, y a sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, durante el doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

Según relató, Antonela Roccuzzo fue una de las primeras personas en comunicarse con él a través de su fundación para hacerle llegar distintos artículos de primera necesidad.

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"Cuando pasó todo, hay dos clubes que me ayudaron mucho, primeramente el Monagas de Venezuela y luego el Inter de Miami; si fue Messi, fue el club que más presente se hizo", expresó Trejo.

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"Cuando pasó el terremoto, estuvimos tres días al lado de un edificio, entre los escombros a 40 grados de calor... Con mis amigos, éramos como unas 30 personas que estábamos allí. La primera persona que se comunicó, luego me comentaron, porque estaba muy conmovido, fue Antonela Roccuzzo", añadió.

La asistencia incluyó alimentos, agua potable, conexión a internet y materiales que le permitieron instalar un campamento para resguardarse después de la emergencia.

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El gesto también llegó de parte de Leo. A su regreso a Córdoba, Trejo recibió dos valijas con ropa y calzado.

El futbolista destacó el acompañamiento recibido, especialmente porque el astro argentino se encontraba concentrado en sus compromisos deportivos con la selección nacional.

A cuatro meses de lo ocurrido, Trejo reconoció que perdió la motivación para continuar su carrera profesional y que el fútbol dejó de ocupar el lugar que tenía antes de la muerte de su esposa y sus dos hijos.

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