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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Plástico

Alerta por contaminación plástica en Colombia: Magdalena-Cauca y el Caribe, entre las zonas más afectadas

junio 10, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Plásticos - Foto Canva
Plásticos - Foto Canva
Un informe de la Plataforma Nacional de Acción sobre Plásticos advierte que miles de toneladas de residuos están impactando ecosistemas clave del país, poniendo en riesgo especies silvestres y fuentes hídricas.

Según WWF, cada año unas 31.000 toneladas de plástico llegan a los ecosistemas acuáticos de Colombia, mientras que otras 68.000 toneladas contaminan los suelos. Además, una parte importante de estos residuos termina siendo quemada a cielo abierto.

El diagnóstico identificó a las macrocuencas Magdalena-Cauca, Caribe y Pacífico como algunas de las regiones más afectadas por la acumulación de residuos plásticos, con impactos sobre manglares, arrecifes de coral, ríos y zonas costeras.

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María Isabel Criales, bióloga marina e investigadora del informe para WWF y la Plataforma Nacional de Acción sobre Plásticos, explicó que los efectos ya son visibles en distintas especies.

“Los peces son los organismos en los que más se ha encontrado plástico en su interior, pero también se ha reportado en abejas, mamíferos, osos de anteojos y delfines rosados”, señaló.

La experta destacó que la cuenca Magdalena-Cauca concentra gran parte de la problemática debido a la alta densidad poblacional y a las deficiencias en la gestión de residuos, situación que también termina afectando al mar Caribe.

Criales subrayó que, además de las jornadas de limpieza y recuperación de residuos que se desarrollan en distintas regiones del país, es fundamental fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana para evitar que más plásticos lleguen a los ecosistemas.

“Ya existen normas e iniciativas para enfrentar este problema, pero es indispensable que la ciudadanía las adopte y contribuya a una mejor gestión de los residuos”, concluyó.

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