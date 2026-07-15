“Esperamos con interés trabajar con la administración de Abelardo de la Espriella”: Marco Rubio tras reunión con el vicepresidente electo

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y varios ministros designados del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella se reunieron este miércoles con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El encuentro duró cerca de 45 minutos y fue catalogada por los asistentes, entre quienes se encontraba el canciller designado, Omar Bula, como "muy productiva" para fortalecer las relaciones entre ambos países de cara al gobierno entrante, que empezará el día de la posesión de Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto.

Por la misma línea se pronunció Rubio, quien valoró el encuentro y aseguró estar esperando con interés una reunión con el mandatario colombiano electo.

"Fructífera reunión con el vicepresidente Electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para discutir el futuro de la asociación entre EE.UU. y Colombia", dijo.

Y añadió: "Esperamos con interés trabajar con la próxima administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y ampliar los lazos económicos".

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Por su parte el vicepresidente electo, dijo que este encuentro obedeció a una agenda de alto nivel que se está llevando a cabo en Washington para fortalecer la relación de Colombia con Estados Unidos y generar confianza entre los principales actores políticos y económicos que tendrá el gobierno entrante.

Asimismo, Restrepo, por medio de su cuenta oficial de X, tras finalizar la reunión, se pronunció al respecto y aseguró que este fue uno de los encuentros más importantes de lo que denominan como “La Patria Milagro”.

"Por instrucción del presidente electo @ABDELAESPRIELLA, uno de los encuentros más importantes de La Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio", aseguró.