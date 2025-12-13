Calentamiento global agravará la dispersión de plásticos y sus impactos, alertan expertos

La investigación, publicada en Frontiers in Science, señala que la ecotoxicidad derivada de la contaminación plástica bajo condiciones de calentamiento global muestra efectos cada vez más fuertes en ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos. El equipo científico urge a tomar medidas internacionales inmediatas ante el riesgo de que los microplásticos continúen expandiéndose y profundizando su impacto.

Para entender esta relación, Mario Muñoz, especialista de la Plataforma Nacional de Acción sobre Plásticos (NPAP) Colombia, explica que “los plásticos convencionales vienen del petróleo, entonces mayor demanda es mayor explotación de este recurso y más efectos asociados al cambio climático”.

Además, advierte que un mal manejo de residuos facilita que estos fragmentos convertidos en microplásticos invadan ecosistemas, ingresen a la cadena alimentaria y lleguen incluso al cuerpo humano.

“Hemos encontrado partículas que viajan con las mareas y se convierten en plagas en otros ecosistemas; incluso se han detectado microplásticos en la placenta de mujeres embarazadas”, afirma.

Colombia, destaca el especialista, cuenta con un marco normativo avanzado frente a la región, como la Ley 2232 de 2022 que prohíbe plásticos de un solo uso y promueve alternativas sostenibles y esquemas de economía circular. Sin embargo, recalca que aún falta mayor implementación, control y, sobre todo, compromiso ciudadano. “Todos tenemos un rol: separar residuos, facilitar el reciclaje y reducir la demanda de productos de corta vida útil”.