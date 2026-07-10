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Venezuela

Terremotos en Venezuela impactan a histórica liga infantil de béisbol: decenas de peloteros resultaron heridos, huérfanos o continúan desaparecidos

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela - AFP
A los menores que fueron encontrados con vida, se les movilizó a centros médicos, mientras otros se mantenían sin ser localizados y algunos fallecieron junto a sus padres.

Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio fueron protagonistas de una tragedia humana la cual llegó a uno de los mayores símbolos deportivos del país: Los Criollitos, una liga infantil de béisbol donde miles de niños comienzan el camino que, para algunos, llega hasta las Grandes Ligas.

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Según un reportaje publicado por Luis Ferré-Sadurní e Isayen Herrera en The New York Times, decenas de jugadores de la organización resultaron heridos, perdieron a sus familias o continúan desaparecidos bajo los escombros en la ciudad costera de La Guaira.

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La emergencia comenzó en cuanto terminaron los movimientos sísmicos. Entrenadores y dirigentes de la liga comenzaron a obtener informes de niños desaparecidos, viviendas destruidas y familias enteras atrapadas. A los menores que fueron encontrados con vida, se les movilizaron a centros médicos, mientras otros se mantenían sin ser localizados y algunos fallecieron junto a sus padres.

Uno de los casos más conmovedores es el de Samuel Brito, un talentoso beisbolista de apenas 12 años que logró sobrevivir luego de que sus padres hicieron todo lo posible por mantener a salvo durante la caída de su vivienda.

De acuerdo con el diario de los Estados Unidos, sus padres murieron mientras lo cubrían, quien fue rescatado entre los restos de la casa en un operativo que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

La tragedia también alcanzó a Franco Gutiérrez, un niño de cuatro años que comenzó su formación en el béisbol. Según relató al periódico, Miguel Moreno, director del club donde jugaba, el menor fue hallado sin vida dándole un abrazo a su madre adentro de su casa destruida, mientras el cuerpo de su padre aparecía en otra habitación.

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Otro caso que se mantiene en vilo a la comunidad deportiva es el de Hiram Villarroel, de seis años, quien comenzó su participación en la liga poco menos de un año antes del desastre. Él y sus padres siguen desaparecidos. Su padrino, Russell Vásquez, mencionó que visita todos los días el lugar con la esperanza de obtener noticias sobre la familia, aunque los trabajos de búsqueda continúan de manera compleja.

La Guaira, zona muy golpeada por los sismos, tiene alrededor de 600 niños inscritos en Los Criollitos, la cual va con la misión de formar futuros peloteros profesionales, pero la liga representa también para muchas familias, una oportunidad de desarrollo personal y una alternativa contra la violencia y la pobreza que afecta a numerosas zonas del país.

El desastre no solo ha dejado pérdidas materiales y humanas, sino que también una herida profunda en una comunidad donde el béisbol forma parte de la identidad nacional. Entrenadores, familiares y voluntarios hacen todo lo posible para reconstruir no solo las instalaciones deportivas, sino también el entorno emocional de muchos de los niños que perdieron compañeros, familiares y sus hogares.

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