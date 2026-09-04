"Ha llegado el fin de las actividades narcocriminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira": De la Espriella confirma muerte de alias 'Bendito Menor' en operativo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este viernes que Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias ‘Bendito Menor’, criminal que delinquía en el norte de Colombia, fue dado de baja en un operativo realizado en la madrugada de este 4 de septiembre.

"Por un comando especial de la DIJIN se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país", indicó.

"Hoy ha llegado el fin de las actividades narcocriminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y el Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población", agregó.

El mandatario aseguró que 'Bendito Menor' "tenía arrodillada a la población llena de miedo".

"En el gobierno del Tigre la gente de bien no volverá a sentir miedo, lo que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes", resaltó.

"No vamos a permitir que los narcoterroristas dobleguen a la población y le metan miedo a la gente", agregó.

A su vez, sostuvo que "Colombia estuvo mucho tiempo arrodillada al crimen, ahora es el crimen el que se va a arrodillar ante la fuerza legítima del Estado".

"La paz en la que cree este gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la república", subrayó.

"Así vamos a seguir a los delincuentes y terroristas. Les vamos a caer con la mano de hierro del Estado", advirtió.