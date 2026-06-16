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Martes, 16 de junio de 2026
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SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado - AFP
SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado - AFP
Poco después de la apertura de Wall Street, la acción de SpaceX registraba una subida del 8,48%, hasta los 208,83 dólares, lo que situaba su valor de mercado por encima de los 2,7 billones de dólares.

El gigante norteamericano de la industria aeroespacial SpaceX se convirtió el martes en la quinta capitalización bursátil mundial, superando a Amazon y pisándole los talones a Microsoft apenas unos días después de su histórica salida a bolsa.

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Poco después de la apertura de Wall Street, hacia las 14H20 GMT, la acción de SpaceX registraba una subida del 8,48%, hasta los 208,83 dólares, lo que situaba su valor de mercado por encima de los 2,7 billones de dólares.

La capitalización bursátil de Amazon asciende a unos 2,65 billones de dólares. SpaceX también superó brevemente el martes la valoración de Microsoft, de unos 2,9 billones de dólares.

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El gigante de semiconductores Nvidia ocupa el primer lugar de la clasificación, con más de 5 billones de dólares, seguido de Alphabet (Google) y del gigante tecnológico Apple.

Desde su debut bursátil el pasado viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 40%, impulsado por la demanda de los inversores, tanto particulares como institucionales.

Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk: un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial (IA), chips, internet por satélite y una red social.

"Hay un auténtico furor por la IA" en los mercados mundiales y "por cualquier grupo que pueda ser uno de los beneficiarios de estos gastos", comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

La empresa logró recaudar el viernes 86.000 millones de dólares en su debut en Wall Street, la mayor oferta pública de la historia, muy por delante de los 25.600 millones de dólares obtenidos por la petrolera Saudi Aramco en 2019.

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