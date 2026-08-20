Estados Unidos difunde imágenes del portaviones que remplazará al Abraham Lincoln llegando a Medio Oriente mientras persiste la tensión con Irán

El ejército de Estados Unidos anunció el jueves la llegada de un nuevo portaviones a Oriente Medio en sustitución del "USS Abraham Lincoln", cuyo despliegue en el mar durante meses suscitó preocupaciones sobre las condiciones de vida de su tripulación.

El "USS George Washington" opera "en Oriente Medio como parte del despliegue previsto, tras haber llegado ayer (miércoles) a la zona de operaciones del Centcom", precisó el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio en X.

A su vez, el Comando Central reveló imágenes del despliegue del portaviones George Washington e informó sobre los trabajos que se llevan a cabo sobre la cubierta.

"Marineros de los EE. UU. trabajan en la cubierta de vuelo del USS George Washington (CVN 73), el 20 de agosto, mientras el portaaviones atraviesa el mar Arábigo. El Grupo de Ataque del Portaaviones George Washington está operando en el Medio Oriente durante un despliegue programado después de llegar al teatro de operaciones de CENTCOM ayer", indicó el Comando Central.

En otra imagen publicada se observan algunos aviones utilitarios MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de los EE. UU. despegando desde la cubierta del George Washington. "A partir del 20 de agosto, las fuerzas de los EE.UU. han redirigido 67 buques comerciales, desactivado 3 e inspeccionado 2 para garantizar el cumplimiento", resaltó.



Las condiciones de vida de los marineros a bordo del portaaviones "USS Abraham Lincoln", desplegados desde hace más de ocho meses, provocaron críticas en Estados Unidos.

Desde hace varios días, legisladores y familias de marineros han confrontado a las autoridades del ejército sobre las difíciles condiciones a las que estaba expuesta la tripulación, en particular la escasez de alimentos.

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Algunas familias han informado de graves problemas de salud mental y de intentos de suicidio a bordo.

El presidente Donald Trump desestimó la semana pasada estas preocupaciones al tiempo que confirmaba la sustitución del portaaviones por el "USS George Washington", mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que la situación había sido "caricaturizada".

El portaaviones "USS Abraham Lincoln" zarpó de San Diego, California, el 21 de noviembre de 2025 para una misión en el mar de China Meridional y fue redirigido hacia Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran el 28 de febrero la guerra contra Irán.