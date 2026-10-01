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Terremoto en Colombia

Así fue rescate de mujer que quedó atrapada tras el colapso este jueves de vivienda que había quedado afectada por el terremoto del 10 de agosto en Pereira: recibió oxígeno entre los escombros

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescate de una mujer en Pereira - Foto: Policía de Colombia
Rescate de una mujer en Pereira - Foto: Policía de Colombia
La mujer, de 37 años, permaneció atrapada con sus miembros inferiores aprisionados. Los organismos de socorro lograron ubicarla y, después de varias horas de trabajo, sacarla con vida.

Un video dejó registrado el momento en que organismos de socorro lograron sacar con vida a una mujer de 37 años que quedó atrapada tras el colapso de una vivienda en Pereira. La emergencia ocurrió este jueves 1 de octubre en una edificación ubicada en la carrera novena con calle 12, en el centro de la ciudad.

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Tras el desplome de la estructura, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, la Defensa Civil, la Policía Nacional y el grupo Ponalsar llegaron hasta el lugar para adelantar las labores de búsqueda y rescate. Además, equipos especializados realizaron la verificación de los escombros para establecer si había personas atrapadas.

En medio del operativo, un perro de rescate de Bomberos Pereira permitió ubicar a la mujer entre los restos de la estructura. La víctima tenía sus miembros inferiores aprisionados, por lo que los socorristas comenzaron las maniobras para liberarla de manera segura. Mientras avanzaban los trabajos, fue canalizada y recibió suministro de oxígeno.

Asimismo, las imágenes muestran cómo los equipos de emergencia retiraban cuidadosamente los elementos que impedían la extracción de la mujer, mientras mantenían la atención médica en medio de las condiciones en las que se encontraba. Finalmente, después de varias horas de trabajo, logró ser liberada con vida.

Además de la mujer, un hombre que también había quedado atrapado entre los escombros fue rescatado con vida. De acuerdo con reportes posteriores, ambos sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Universitario San Jorge de Pereira para recibir atención médica.

Cabe resaltar que uno de los aspectos que llamó la atención de la emergencia es que la edificación ya había sido inspeccionada por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (Diger) de Pereira el 16 de agosto, seis días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.

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Durante esa evaluación, las autoridades determinaron que el inmueble no era apto para ser habitado y que existía riesgo de colapso. Además, según la información entregada por la Alcaldía, contaba con una resolución para iniciar el proceso de demolición, procedimiento que todavía no se había ejecutado cuando la estructura terminó desplomándose.

El colapso ocurrió 52 días después del terremoto que afectó diferentes zonas del país. Según cifras oficiales reportadas en los días posteriores al sismo, el movimiento dejó cientos de personas fallecidas, miles de heridos y una importante cantidad de viviendas afectadas en distintos departamentos.

Mientras avanzaban las labores de rescate, la zona permaneció acordonada y los organismos de emergencia continuaron revisando los escombros para establecer si podía haber más personas atrapadas y garantizar la seguridad de quienes participaban en el operativo.

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