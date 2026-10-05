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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Cristiano Ronaldo

Así reaccionó Georgina Rodríguez a la polémica entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
El delantero dejó la concentración del combinado portugués en Copenhague poco después de la rueda de prensa del entrenador y de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sumó un nuevo episodio antes del encuentro de Portugal frente a Dinamarca.

El delantero dejó la concentración del combinado portugués en Copenhague poco después de la rueda de prensa del entrenador y de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Posteriormente, Ronaldo aseguró que llegado el momento explicará los motivos que lo llevaron a abandonar la concentración.

La decisión se produjo después de que Jorge Jesus confirmara que Gonçalo Ramos sería titular ante Dinamarca y que Ronaldo podría tener minutos durante el partido, dependiendo de cómo se desarrollara el encuentro. El técnico, además, respaldó sus decisiones sobre el atacante y dejó claro que ningún futbolista condicionaría sus planteamientos.

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El desencuentro tiene como antecedente el partido frente a Noruega. En aquella ocasión, Ronaldo comenzó en el banquillo y llegó a participar en el calentamiento durante la segunda mitad, aunque finalmente no ingresó al terreno de juego.

Jesus explicó entonces que había acordado con el portugués que disputaría la última media hora si el equipo lo necesitaba, pero optó por mantener a Gonçalo Ramos debido a su participación en las jugadas ofensivas.

¿Qué habría dijo Georgina Rodríguez sobre Jorge Jesus?

Tras conocerse la salida de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez habría reaccionado a través de Instagram. De acuerdo con el diario AS, la pareja del futbolista publicó un mensaje dirigido al entrenador portugués que habría eliminado alrededor de un minuto después.

En la publicación aparecía una frase atribuida a Georgina: "No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Jesús", en aparente referencia a Jorge Jesus.

El mensaje también incorporaba unas supuestas declaraciones de Sir Alex Ferguson relacionadas con la convocatoria de Ronaldo y la decisión de contar con él si no existía intención de utilizarlo.

Sin embargo, esas palabras atribuidas al histórico entrenador escocés no serían auténticas, ya que Ferguson nunca realizó públicamente dichas declaraciones. Poco después, el contenido habría desaparecido de las historias de Instagram de Georgina Rodríguez.

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