Apagones constantes, y el desabastecimiento de alimentos esenciales y de medicamentos motivaron a miles de cubanos a salir a protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel

Camila Acosta, periodista de investigación y corresponsal del diario ABC en la Habana, se refirió a las recientes protestas en Cuba. Asegura que las manifestaciones comenzaron en las principales ciudades del oriente del país ante una crisis nunca vivida en su país.

"El culpable de la crisis actual en Cuba es absolutamente el régimen cubano por la pésima administración, de este sistema que no ha funcionado en Cuba. Por no decir que no ha funcionado en ningún otro país, y esta retórica de culpar al bloqueo norteamericano, por supuesto es tratar de desentenderse por la pésima administración", afirmó.

La periodista de Cubanet también manifestó que lo que le interesa a la dictadura cubana en la actualidad es lograr ciertas concesiones de la Unión Europea o de los Estados Unidos. “Lo que va a resolver la situación en Cuba es definitivamente un cambio de sistema y la transición a la democracia”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la ONG internacional Prisoners Defenders, Javier Larrondo, quien lleva la cuenta de más de 1.000 prisioneros políticos en la isla, manifestó que quienes protestan lo que piden es libertad, patria y vida.

Señala que no creen más en las mentiras del régimen y que la situación económica es debido al embargo al que han estado sometidos por parte de Estados Unidos. “Un pueblo que está siendo sometido a la miseria para que un gobierno mantenga el poder, lo que necesita es de la Comunidad Internacional muchísima solidaridad y expresarle al régimen cubano que esa represión que está ejerciendo no la ejerza, pues va a perder muchas relaciones si sigue enfrentando las demandas legítimas del pueblo con violencia”.

Mientras transcurren las manifestaciones en las principales ciudades de Cuba, defensores de derechos humanos reportaron la desaparición de dos personas, entre ellos del periodista de Cubanet Osniel Carmona Breijo.

Desde Camagüey, el director de la revista la Hora de la Verdad, Henry Constantín, también denunció la ola de violencia desatada por la policía cubana en contra de quienes lideran las manifestaciones. “Los que llevan las consignas políticas de las protestas son atrapados durante o después porque siempre hay una cacería posterior, eso es lo que está sucediendo ahora en el país”.