“Aquí el que pierde es Estados Unidos”: analista sobre los nuevos ataques registrados entre Israel e Irán

El gobierno de Israel y el régimen de Irán declararon el cese de hostilidades después de que el presidente Donald Trump los instara a frenar las acciones militares que amenazaban con reavivar la guerra en oriente medio. Ambos países intercambiaron ataques en las últimas 24 horas.

Pese a alto el fuego anunciado ambos países advirtieron que responderán con mayor contundencia si hay nuevas agresiones.

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José Lev Álvarez, académico estadounidense-israelí, ex-miembro de las fuerzas especiales del ejército israelí y compañero del foro de medio oriente, se conectó en La Tarde de NTN24 para analizar el conflicto entre Israel e Irán y aseveró que el gran perdedor en este momento es Estados Unidos, por no haber continuado la ofensiva hasta someter totalmente al régimen de los Ayatolás.

“Aquí el que pierde es Estados Unidos por una cosa muy sencilla, la narrativa del régimen es que siguen en el poder, están en posición de negociación y siguen controlando la interna del país, pues Estados Unidos no creo las condiciones para que la gente saliera a protestar, esto para el presidente Trump es un desastre”, señaló.

“Intentar vender esto como una victoria es un desastre. Hay que reconocer que se ha fracasado, porque si el presidente Trump hubiera desde el inicio de la guerra mantenido la operación, probablemente habría colapsado el régimen y quizá habría podido vender en las elecciones de Medio Término que lograron la libertad en Irán y habría sido bueno, pero no se hizo”, apuntó el experto.