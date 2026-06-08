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Lunes, 08 de junio de 2026
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Donald Trump

Trump dice que el acuerdo de paz en Oriente Medio entre Israel e Irán está condicionado por "la ignorancia o la estupidez"

junio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Tras esto, el régimen de Irán afirmó que sigue en la "mesa de negociaciones" luego del anuncio del cese a los ataques contra Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que acuerdo de paz en Medio Oriente está condicionado por "la ignorancia o la estupidez", a la par que aseguró que tanto Irán como su aliado Israel quieren un alto al fuego.

Desde su cuenta en la red Truth Social, el líder republicano aseguró: "Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas".

"El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Es importante que todo avance con rapidez. ¡Gracias por su atención!", agregó.

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Tras esto, el régimen de Irán afirmó que sigue en la "mesa de negociaciones" luego del anuncio del cese a los ataques contra Israel: "la defensa y la diplomacia son los dos pilares del poder nacional. No hemos abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones".

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

El domingo, un legislador de alto rango del régimen de Irán lanzó una fuerte amenaza con una respuesta “dolorosa y decisiva” contra Israel, esto después de los ataques israelíes contra centros de mando de Hezbolá en Dahiyeh.

En la red social X, Ebrahim Razaei, portavoz de la comisión política exterior y seguridad nacional del parlamento de Irán publicó un contundente mensaje: “Daremos una respuesta decisiva y dolorosa al ataque del régimen sionista contra los suburbios”, expresó.

Y sentenció que “este perro rabioso debe ser disciplinado y puesto en su lugar. Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche”.

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