Abelardo de la Espriella reveló detalles de la caída de alias ‘Primo Gay’: sería el cabecilla principal de una estructura de las disidencias de las Farc

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la captura de alias ‘Primo Gay’, identificado como Néider Yesid Uñates López, señalado cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción de alias ‘Calarcá’, en Antioquia.

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A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó el resultado de una operación adelantada por el Ejército Nacional, mediante la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. El procedimiento se desarrolló en la vereda Santa Ana, jurisdicción del municipio de Briceño, donde también fue detenido otro integrante de esta estructura criminal.

"Entre los capturados se encuentra alias “Primo Gay”, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las FARC, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo", aseveró.

Según la información entregada por el presidente, Uñates López figuraba entre los hombres más buscados del departamento y era requerido por la justicia por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conductas relacionadas con armas de fuego y municiones.

“Este sujeto figuraba entre los más buscados de Antioquia y era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones”, aseveró.

El mandatario también señaló que el detenido estaría relacionado con la instalación de campos minados, ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria.

“Este bandido está vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria”, indicó.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición. La operación representa un golpe contra una estructura armada que ha mantenido presencia en el norte de Antioquia, especialmente en zonas rurales de Briceño, donde se han registrado enfrentamientos y disputas por el control territorial.

Cabe resaltar que alias ‘Primo Gay’ ya había logrado escapar de las autoridades en marzo de 2026, cuando el Ejército adelantó un operativo en la vereda La Palestina, también en Briceño. En aquella oportunidad fueron capturados dos integrantes de su círculo cercano, entre ellos su escolta y una mujer señalada de ser su compañera sentimental.

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Su nombre también apareció en las alertas de las autoridades por la violencia que afecta a esta región antioqueña. En abril de 2026, la Gobernación de Antioquia aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permitiera su captura, luego de varios hechos violentos atribuidos a estructuras criminales que operan en el departamento.

Tras confirmar el resultado de la operación, De la Espriella destacó el trabajo de los integrantes de la Fuerza Pública y de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento.

"¡Estamos golpeando las estructuras de mando del narcoterrorismo y recuperando el control del territorio!", expresó el mandatario.