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Jugador de la Selección Argentina que disputó el Mundial fichará por el Manchester City tras acuerdo por más de 140 millones de euros

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jugadores de la Selección Argentina | Foto: AFP
Jugadores de la Selección Argentina | Foto: AFP
El traspaso del internacional albiceleste, de 25 años, ascendería a 125 millones de libras (145 millones de euros o 167 millones de dólares), de acuerdo con las versiones periodísticas.

El mediocampista argentino Enzo Fernández jugará en el Manchester City, luego de que los Citizens llegaran a un acuerdo con el Chelsea este martes, el último día del mercado de fichajes del fútbol europeo, según publicó la prensa británica.

El traspaso del internacional albiceleste, de 25 años, ascendería a 125 millones de libras (145 millones de euros o 167 millones de dólares), de acuerdo con las versiones periodísticas.

De confirmarse esa cuantía, se igualaría el récord de fichaje más caro en la Premier League, que estableció hace un año el sueco Alexander Isak con su pase del Newcastle al Liverpool.

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A la espera del anuncio oficial, la llegada de Fernández al Etihad Stadium reforzará la reconstrucción del centro del campo en la nueva era del City tras la salida del entrenador español Pep Guardiola.

El cuadro de Mánchester ha sumado recientemente en este mercado, por cantidades también descomunales, figuras como Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, después de las salidas de Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjani Reijnders.

Fernández se pondrá a las órdenes de Enzo Maresca, con quien coincidió en el Chelsea.

El técnico italiano fue fichado en junio con la difícil misión de hacer olvidar a Guardiola, que abandonó el banquillo de los Sky Blues luego de una década prodigiosa.

El argentino, uno de los vicecapitanes del Chelsea, se unió al equipo londinense en enero de 2023 y participó en los títulos de los Blues en la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025.

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Con Argentina, Enzo fue campeón del Mundial en 2022 y de la Copa América en 2024.

Estuvo este año en la final mundialista de la Albiceleste contra España, en la que fue expulsado antes de que su selección perdiera en la prórroga por 1-0.

El culebrón sobre la salida o no de Enzo de su actual club fue uno de los más comentados del mercado europeo en los últimos meses.

El Chelsea llegó a suspenderle dos encuentros a finales de la pasada campaña por plantear la duda sobre su futuro en el equipo.

En un amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad a mediados de agosto, Enzo fue abucheado por un sector de la hinchada de Stamford Bridge, que le reprochó ese deseo de abandonar la entidad.

El entrenador Xabi Alonso no le incluyó en su convocatoria en los dos últimos partidos de los Blues, ganados ante el Luton en la Copa de la Liga y contra el Brighton en la Premier League.

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