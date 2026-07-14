Asamblea Nacional del régimen venezolano sesionará en sede alterna tras daños estructurales en el Palacio Federal Legislativo por los terremotos

El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes durante la sesión ordinaria que el Parlamento deberá sesionar de manera temporal en una sala de plenarias alterna.

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Esto, debido a los daños estructurales que sufrió la sede del Palacio Federal Legislativo tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

"En cuanto podamos seguir sesionando desde allí, allí estaremos, pero mientras eso no ocurra, el sitio de reunión será este", sostuvo Rodríguez.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.