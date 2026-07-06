Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Hay indignación en Venezuela y en el mundo tras la difusión de la foto que muestra al encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett junto al funcionario del régimen venezolano, Diosdado Cabello, quien tiene una orden de captura y una recompensa de 25 millones de dólares en su contra.

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Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El analista señaló sobre la polémica fotografía es que "lo que hizo los terremotos en Venezuela fue regresar las tres fases de estabilización, transición y recuperación económica, a la fase uno. Estamos otra vez en fase de estabilización porque el terremoto crea caos y si algo que Trump no quiere es caos".

Y que "tenemos distanciarnos un poquito porque esta fotografía no elimina la acusación federal que tiene en el distrito sur Diosdado Cabello ni tampoco la recompensa".

De la Cruz fue contundente al explicar que "nos confunde la imagen, pero no nos puede llevar a pensar que mientras en el Departamento de Justicia un juez no le quite los cargos Diosdado sigue siendo buscado por la justicia de Estados Unidos".

Además habló sobre el fin del interinato de Delcy Rodríguez y el regreso de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

Dijo que la encargada del régimen "cree y supone que la confianza se la da el apoyo de la administración Trump", pero que "el problema de Delcy es que no genera confianza y ese es el pavor que le tiene al regreso de María Corina Machado”.

“La llegada de María Corina al país es seguir avanzando a la transición. A ella (Delcy) lo que le da pavor es ir a la transición porque sabe que María Corina en Venezuela acelera los tiempos de transición porque hay un liderazgo que transmite confianza", mencionó.