NTN24
Lunes, 06 de julio de 2026
Lunes, 06 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, se pronunció sobre la polémica foto de Diosdado Cabello y el representante de Estados Unidos, John Barrett.

Hay indignación en Venezuela y en el mundo tras la difusión de la foto que muestra al encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett junto al funcionario del régimen venezolano, Diosdado Cabello, quien tiene una orden de captura y una recompensa de 25 millones de dólares en su contra.

TE PUEDE INTERESAR:

Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El analista señaló sobre la polémica fotografía es que "lo que hizo los terremotos en Venezuela fue regresar las tres fases de estabilización, transición y recuperación económica, a la fase uno. Estamos otra vez en fase de estabilización porque el terremoto crea caos y si algo que Trump no quiere es caos".

Y que "tenemos distanciarnos un poquito porque esta fotografía no elimina la acusación federal que tiene en el distrito sur Diosdado Cabello ni tampoco la recompensa".

o

De la Cruz fue contundente al explicar que "nos confunde la imagen, pero no nos puede llevar a pensar que mientras en el Departamento de Justicia un juez no le quite los cargos Diosdado sigue siendo buscado por la justicia de Estados Unidos".

Además habló sobre el fin del interinato de Delcy Rodríguez y el regreso de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

Dijo que la encargada del régimen "cree y supone que la confianza se la da el apoyo de la administración Trump", pero que "el problema de Delcy es que no genera confianza y ese es el pavor que le tiene al regreso de María Corina Machado”.

“La llegada de María Corina al país es seguir avanzando a la transición. A ella (Delcy) lo que le da pavor es ir a la transición porque sabe que María Corina en Venezuela acelera los tiempos de transición porque hay un liderazgo que transmite confianza", mencionó.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Régimen venezolano

Maduro capturado

Administración Trump

Delcy Rodríguez

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Unicef alerta que 680 mil niños necesitan ayuda tras el terremoto en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Actualidad

Ver más
Estrecho de Ormuz/ J. D. Vance - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Régimen iraní afirma haber vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz por supuestas violaciones al acuerdo; EE. UU. dice que no hay pruebas del bloqueo

Petróleo | Foto Canva
Petróleo

La AIE prevé una fuerte caída de la demanda de petróleo y alerta sobre un aumento en la oferta para el año 2027

Terremoto en Venezuela

"Actúen, por favor, son vidas las que tenemos que salvar": denuncian que burocracia retrasa la ayuda humanitaria en Venezuela

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Colombia ante República del Congo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Estas son las llaves confirmadas de dieciseisavos de final del Mundial 2026: Colombia podría enfrentar a una selección sudamericana

Estrecho de Ormuz/ J. D. Vance - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Régimen iraní afirma haber vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz por supuestas violaciones al acuerdo; EE. UU. dice que no hay pruebas del bloqueo

Petróleo | Foto Canva
Petróleo

La AIE prevé una fuerte caída de la demanda de petróleo y alerta sobre un aumento en la oferta para el año 2027

Terremoto en Venezuela

"Actúen, por favor, son vidas las que tenemos que salvar": denuncian que burocracia retrasa la ayuda humanitaria en Venezuela

Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Estos son los estados de Venezuela en los que se habilitarán centros de acopio tras fuerte terremotos que sacudieron al país

Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi

Estos son los equipos a los que Messi les ha marcado en los Mundiales que ha jugado; solo se fue 'en blanco' en uno

SoFi Stadium, en California (AFP)
Mundial 2026

De fútbol americano a fútbol en 60 segundos: así se transformó el estadio más caro del mundo para el Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre