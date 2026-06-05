Asesinan a puñaladas a actor reconocido por sus papeles en 'Top Gun: Maverick' y 'Jumanji'

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, se encontró al actor de Hollywood, James Handy, de 81 años, apuñalado en el pecho e inconsciente en el jardín delantero de su casa.

El actor, conocido por películas como “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, había sido trasladado al hospital con urgencia, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, se confirmó su fallecimiento.

Los agentes lograron percatarse del evento cuando respondieron una llamada al 911 por la mañana, después de que una persona les enviara un mensaje: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Hasta ahora, la policía ha arrestado al hijo de la novia del actor como principal sospechoso.

Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la novia de Handy, que vive en la casa con su madre, les dijo a los agentes que él era la persona que buscaban, según las declaraciones de las autoridades.

De esa forma, fue detenido bajo sospecha de un cargo de asesinato, y se le fijó una fianza de 2 millones de dólares, de acuerdo con los registros penitenciarios.

Aún no hay detalles de si Gledhill tenía un abogado. Los registros de la cárcel no mostraban que tuviera un abogado asignado y los mensajes dejados en la oficina del defensor público del condado no fueron respondidos de inmediato, según menciona Ap.

Trayectoria en Hollywood

Nacido en Nueva York, Handy llevaba años trabajando en el cine y televisión. Saltó a la fama por su papel del exterminador en la película de 1995 “Jumanji” y, como más reciente proyecto, realizó el papel de Jimmy, el camarero, en la película de 2022 “Top Gun: Maverick”, según señala IMDB.

Asimismo, participo en series populares de la televisión norteamericana como “NCIS: Los Ángeles”, “The Closer” y “Cold Case”.