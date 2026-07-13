¿Cómo impactará la economía el bloqueo del estrecho de Ormuz? Experto habla que no solo el sector petrolero se afectará

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país recibirá pagos por custodiar el estrecho de Ormuz después de declarar que su fuerza naval está "tomando el control" de dicha vía marítima estratégica que se ha vuelto tema central del conflicto con el régimen de Irán en Medio Oriente. "Nos convertiremos en el guardián del estrecho", dijo Trump a Fox News.

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Además, anunció el restablecimiento del bloqueo naval al régimen islámico, "llamado así porque solo impide la entrada o salida de los barcos o clientes de Irán", dijo Trump.

Alberto Rojas, analista político, habló en La Tarde de NTN24 sobre los impactos que tendría la economía con este nuevo bloqueo y señaló que no solo el sector petrolero se verá afectado, también el sector agrícola.

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“El anuncio del peaje va a tener un impacto real en la economía y en el mercado energético. Desde el inicio de esta guerra vimos el aumento del valor del crudo y eso tuvo un impacto global, porque encareció todos los productos, bienes y servicios en el Mundo. Es probable que haya países que van a echar mano de las llamadas ‘lanchas fantasmas’ que básicamente trafican petróleo por intercambio”, aseveró.

“El tema de los fertilizantes es importante, aunque ha quedado eclipsado por el tema del petróleo, pero se pueden encarecer estos productos, su llegada podría ser tardía e impactaría la zona agrícola, podría haber caída en la producción y se genere desabastecimiento, lo que provocaría aumento de valores y la creación de un mercado negro para tener acceso de manera oportunidad a los alimentos”, anunció el invitado.