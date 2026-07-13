NTN24
Lunes, 13 de julio de 2026
Lunes, 13 de julio de 2026
estrecho de Ormuz

¿Cómo impactará la economía el bloqueo del estrecho de Ormuz? Experto habla que no solo el sector petrolero se afectará

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Estrecho de Ormuz (AFP)
Estrecho de Ormuz (AFP)
Con los bloqueos retomados por Estados Unidos y la idea de cobrar peaje, se analizan escenarios fuertes para la economía mundial en los sectores petroleros y agrícolas.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país recibirá pagos por custodiar el estrecho de Ormuz después de declarar que su fuerza naval está "tomando el control" de dicha vía marítima estratégica que se ha vuelto tema central del conflicto con el régimen de Irán en Medio Oriente. "Nos convertiremos en el guardián del estrecho", dijo Trump a Fox News.

Te puede interesar:

Además, anunció el restablecimiento del bloqueo naval al régimen islámico, "llamado así porque solo impide la entrada o salida de los barcos o clientes de Irán", dijo Trump.

Alberto Rojas, analista político, habló en La Tarde de NTN24 sobre los impactos que tendría la economía con este nuevo bloqueo y señaló que no solo el sector petrolero se verá afectado, también el sector agrícola.

o

El anuncio del peaje va a tener un impacto real en la economía y en el mercado energético. Desde el inicio de esta guerra vimos el aumento del valor del crudo y eso tuvo un impacto global, porque encareció todos los productos, bienes y servicios en el Mundo. Es probable que haya países que van a echar mano de las llamadas ‘lanchas fantasmas’ que básicamente trafican petróleo por intercambio”, aseveró.

El tema de los fertilizantes es importante, aunque ha quedado eclipsado por el tema del petróleo, pero se pueden encarecer estos productos, su llegada podría ser tardía e impactaría la zona agrícola, podría haber caída en la producción y se genere desabastecimiento, lo que provocaría aumento de valores y la creación de un mercado negro para tener acceso de manera oportunidad a los alimentos”, anunció el invitado.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Irán - EEUU

Bloqueo

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo impactará la economía el bloqueo del estrecho de Ormuz? Experto habla que no solo el sector petrolero se afectará

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Rescatistas de Estados Unidos denuncian que el régimen de Venezuela retrasó su ingreso con burocracia para ayudar en la tragedia de los terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Joven colombiano perdió la vida en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Economía

Ver más
Dólar - Canva
Dólar

Así amaneció el dólar en Colombia tras el resultado de las elecciones presidenciales

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela revelará deuda de 240.000 millones de dólares antes de la que podría ser la mayor reestructuración registrada, según el Financial Times

Remoción de escombros tras terremotos en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

¿Cuánto costará reconstruir a Venezuela tras los devastadores terremotos?

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Oceano- Foto Canva
Océano

El calentamiento de los océanos amenaza la cadena alimenticia marina y pone en riesgo la pesca

NASA | Foto EFE
Nasa

Promesa espacial: el regalo que la NASA le haría a la selección de Estados Unidos si llega a ganar el Mundial de 2026

Muere cantante de Village People, Victor Willis / FOTO: Captura de video
Música

Luto en la música: Murió Victor Willis, cantante de Village People, el grupo creador del mega éxito ‘YMCA’

Fotografía de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá (Colombia) - EFE
Gobierno de Estados Unidos

La Casa Blanca designa a nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia

Reunión entre el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, solicitado por la justicia de los EE. UU.
Dictadura en Venezuela

Jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, se reúne con Diosdado Cabello, por quien EE. UU. ofrece USD 25 millones de recompensa

Daniel Muñoz - Foto AFP
Selección Colombia

Daniel Muñoz abre el marcador contra República Democrática del Congo y suma su segundo gol en el Mundial

JD Vance | Foto: EFE
Cuba

JD Vance advierte al régimen de Cuba, le pide tomar "decisiones inteligentes" y hace comparación con Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre