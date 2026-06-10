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Lionel Messi

Así quedó captada la reacción de Messi al darse cuenta de que acababa de enfrentar al hijo de uno de sus excompañeros en el Barcelona antes del Mundial

junio 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Lionel Messi - Foto EFE
Lionel Messi - Foto EFE
Messi entró como revulsivo al partido amistoso de Argentina contra Islandia y marcó gol dos minutos después.

La reacción del Lionel Messi al darse cuenta de que acababa de enfrentar en cancha al hijo de uno de sus excompañeros en el Barcelona quedó captada en la transmisión del partido amistoso que jugó el martes la selección argentina contra su par de Islandia.

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El encuentro entre Argentina e Islandia, cabe resaltar, fue el último partido de La Albiceleste antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar el próximo martes 16 de junio, después de que arranque este jueves el torneo.

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Messi, quien entró como revulsivo al minuto 70 del partido, convirtió el segundo gol del encuentro dos minutos después de haber ingresado al campo de juego tras anotar desde el punto penal, antes de que Thiago Almada sellara el 3 a 0 definitivo.

Sin embargo, una vez finalizado el partido, hubo un gesto que se robó la atención de los aficionados cuando el ocho veces ganador del Balón de Oro empezó a saludar a los jugadores del equipo rival que se le acercaban con evidente emoción.

Uno de esos saludos fue el del jugador Daniel Gudjohnsen, hijo del también delantero islandés Eidur Gudjohnsen, quien hizo parte del Barcelona desde la temporada 2006/2007 hasta la de 2009/2010.

Gudjohnsen, de 20 años, se aproximó a Messi al finalizar el partido y, luego de abrazarlo, pareció contarle a Messi que es hijo de su excompañero, a lo que el argentino reaccionó con evidente sorpresa antes de sonreír.

Luego de esto, el actual capitán del Inter de Miami parece hacerle un par de preguntas al delantero juvenil, quien las atiende de manera amable mientras se acerca nuevamente a abrazarle.

Messi debutó oficialmente en el Barcelona en 2004 a los 17 años, momento para el que Gudjohnsen (padre) aún no había llegado al equipo catalán, pues en ese momento formaba parte de las filas del Chelsea.

Un par de años más tarde el ahora veterano islandés, quien se retiró en 2017, llegó al Barcelona y allí compartió todos sus años en el equipo español con Messi antes de irse al Mónaco de la liga francesa.

'La Pulga', por su parte, se mantuvo en la escuadra culé hasta la temporada 2020/2021, antes de su sorpresivo traspaso al Paris Saint-Germain, donde jugó hasta el 2023 y luego se fue para el Inter de Miami de la MLS, donde permanece en la actualidad.

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Messi, entretanto, está a punto de establecer un récord este mes junto a la estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, cuando ambos participen en su sexta Copa del Mundo.

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