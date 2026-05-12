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Copa Mundial del Fútbol

A un mes del Mundial, revelan los récords que podrían caer durante el torneo: Cristiano Ronaldo y Messi inscribirían su nombre en lo más alto

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, futbolistas - Fotos: EFE
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, futbolistas - Fotos: EFE
El alemán Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con un total de 16 tantos en cuatro ediciones y en una única edición será difícil hacerlo mejor que el francés Just Fontaine, que firmó 13 tantos en Suecia 1958.

De los 13 goles en una única edición de Just Fontaine en 1958 a los cinco tantos de Oleg Salenko en un mismo partido en 1994: la historia del Mundial está llena de récords a batir, según un resumen sobre registros que podrían caer hecho por AFP.

En la Copa del Mundo de 2026, el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa pueden quebrar la marca de más participaciones.

Récords colectivos

Brasil ostenta el récord de títulos en el Mundial, con cinco (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), uno más que Alemania (la RFA de 1954 y 1974, y luego con su denominación actual en 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), la gran ausente de nuevo de esta edición de 2026 después de haberse perdido también las Copas del Mundo de 2018 y 2022.

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Únicamente Brasil ha disputado las 22 ediciones mundialistas anteriores (23 con el próximo). Alemania (o la RFA) disputará el torneo por 21 vez.

La Mannschaft ostenta el récord de finales disputadas, con ocho, y también de semifinales jugadas (13), aunque en las dos últimas ediciones no ha superado la primera fase.

El partido con más goles de la historia del Mundial es un cuarto de final de 1954 en el que Austria ganó 7-5 a Suiza, con tripletes de Theodor "Turl" Wagner para los austríacos y de Josef Hügi para los helvéticos.

Ese partido es también el de una grandísima remontada, ya que Suiza dominaba 3-0 a los 19 minutos.

En los octavos de final de 1938 hubo un partido con once goles, el que Brasil ganó 6-5 (tras prórroga) a Polonia en Estrasburgo. El genial Leonidas marcó tres dianas en ese partido, pero fue superado por Ernest Willimowski, que firmó cuatro para los polacos.

Las tres victorias más amplias terminaron con nueve goles de diferencia y Hungría consiguió dos de ellas. Batió a Corea del Sur por 9-0 en 1954, con un triplete de Sandor Kokcis, y por 10-1 a El Salvador en 1982. Yugoslavia también endosó un 9-0, a Zaire en 1974, con un triplete de Dusan Bajevic.

Récords individuales

El jugador con más títulos en el Mundial es el brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo (1958, 1962 y 1970).

Tras los siete partidos que condujeron a Argentina a coser su tercera estrella en la Albiceleste, Leo Messi se erigió en el jugador con más partidos disputados en una fase final del Mundial, con 26, cifra que podrá seguir aumentando en la próxima cita.

Messi superó a dos alemanes; Lothar Matthaüs, con 25 partidos entre 19982 y 1998, en cinco ediciones, y Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014).

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Con 22 partidos mundialistas en sus piernas, Cristiano Ronaldo puede escalar posiciones también en esta clasificación si Portugal brilla en Norteamérica.

Si no surgen imprevistos, Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa se van a convertir en Estados Unidos, México y Canadá en los únicos jugadores en disputar seis fases finales de un Mundial, todas las jugadas desde Alemania 2006.

Dejarán así atrás al alemán Matthaüs (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), al italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), y a los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966) y Rafa Márquez (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014).

El turco Hakan Sukur marcó a los 10 segundos y 8 centésimas el gol más rápido de la historia del Mundial, durante un partido para el tercer puesto ganado por el equipo otomano contra Corea del Sur (3-2) en 2002.

El jugador más joven de un Mundial sigue siendo el norirlandés Norman Whiteside, que tenía 17 años y 41 días contra Yugoslavia (0-0), en 1982.

El de más edad es el guardameta egipcio Essam El Hadari, que jugó con 45 años y 161 días contra Arabia Saudita en 2018 (derrota 2-1 de los Faraones).

El jugador de campo de más edad sigue siendo el camerunés Roger Milla, que tenía 42 años y 39 días contra Rusia cuando marcó en la derrota 6-1 de los Leones Indomables en 1994.

El futbolista más veterano en marcar en una fase final mundialista es el portugués Pepe, que anotó un gol contra Suiza en 2022 con 39 años y 283 días. Su compatriota Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Edin Dzeko esperan batir este récord en Norteamérica.

Sorprendente: la megaestrella Cristiano Ronaldo no ha marcado ningún gol marcado en partidos de eliminación directa en Mundiales.

En 1930, en la primera edición del Mundial, las dos semifinales terminaron con el mismo resultado, 6-1. Uruguay arrolló a Yugoslavia y Argentina a Estados Unidos.

La mayor goleada en semifinales del torneo se dio en 2014, cuando Alemania venció 7 a 1 al anfitrión Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

El alemán Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con un total de 16 tantos en cuatro ediciones y en una única edición será difícil hacerlo mejor que el francés Just Fontaine, que firmó 13 tantos en Suecia-1958.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

1. Miroslav Klose (Alemania) 16 goles

2. Ronaldo (Brasil) 15 goles

3. Gerd Müller (RFA) 14 goles

4. Just Fontaine (Francia) 13 goles

Leo Messi (Argentina) 13 goles

6. Pelé (Brasil) 12 goles

Kylian Mbappé (Francia) 12 goles

8. Jürgen Klinsmann (Alemania) 11 goles

Sándor Kocsis (Hungría) 11 goles

10. Helmut Rahn (Alemania) 10 goles

Grzegorz Lato (Polonia) 10 goles

Teófilo Cubillas (Perú) 10 goles

Gary Lineker (Inglaterra) 10 goles

Gabriel Batistuta (Argentina) 10 goles

Thomas Müller (Alemania) 10 goles

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