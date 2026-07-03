El fuerte descargo de Luka Modric contra el VAR tras quedar eliminado ante Portugal con polémico gol anulado: "lo usan mirando de forma selectiva o mirando el tamaño del equipo"

Tras la eliminación de Croacia ante Portugal en el Mundial de 2026 el futbolista Luka Modric dio un fuerte descargo en el que criticó duramente al VAR del encuentro. Esto porque Portugal ganó 2-1, pero Croacia tuvo la oportunidad de empatar con un gol que fue anulado sobre el final del tiempo extra.

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En el minuto 102 de la prórroga, el futbolista Josko Gvardiol empató de manera agónica el partido, dándole la ilusión a su equipo de irse a la tanda de penales. Sin embargo, la fiesta de los croatas fue dañada por el VAR que llamó al árbitro del juego por un fuera de lugar por parte del jugador Igor Matanovic, quien saltó e intentó cabecear la pelota.

El capitán y referente del equipo no se guardó nada y apuntó contra el VAR en zona mixta tras el final del partido.

"Pues el árbitro dice que Matanovic tocó el balón. Estábamos con él y vimos las imágenes, y no hay pruebas de que haya tocado el balón", explicó Modric.

El exfutbolista del Real Madrid afirmó que siente que su equipo merecía mucho más y habló del polémico penal que le dio el gol del empate a Portugal.

El referente croata dijo ante los medios en zona mixta que "algunas cosas no nos favorecieron como ese penalti. Creo que si hubiera sido al revés el VAR nunca habría intervenido".

Y explicó que desde el principio él ha criticado al VAR "cuando se introdujo no me gustaba, después con el tiempo para algunas cosas está bien, pero lo usan mal o no sé lo usan de aquella manera mirando de forma selectiva o mirando el tamaño del equipo".

Luka también puntualizó que el VAR debería de usarse si "hay un error del 200%, entonces sí debería de intervenir; si alguien roza sin más no hay nada que revisar, no hay nada que variar. Esto de hoy no es ningún penalti, los dos se rozan y se empujan, no tiró de él, alguien lo agarra y tanto uno como otro caen".

"No puedes pitar un penalti así en este tipo de situaciones, por eso digo que el VAR hay que usarlo solo si es un error del 200% si no, no hay nada que revisar y eso me molesta, y siempre va en nuestra contra".

Modric que enfrentó su último Mundial dijo que de igual manera considera que este tipo de situaciones no es algo en lo que se puedan quedar, pero que no deja de doler ni de molestar.