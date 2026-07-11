Gobierno de Abelardo de la Espriella definió una hoja de ruta para la “transformación del Estado en la Patria Milagro”

Este sábado, por medio de sus canales oficiales, el partido de Defensores de la Patria del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, compartió un comunicado por medio del cual dio a conocer que durante un consejo de ministros designados se estableció una hoja de ruta de cara a lo que será su administración.

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“Durante el encuentro se ratificó que este será un Gobierno sin compromisos con la política tradicional y con cero tolerancias frente a la politiquería y corrupción”, se expresa en el oficio.

También se indica en el comunicado que el presidente electo Abelardo de la Espriella dio la instrucción clara de que esta nueva administración tiene el compromiso de “impulsar una transformación profunda de las instituciones, basada en el orden, la disciplina, la eficiencia, la transparencia y los resultados”.

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Teniendo en cuenta que el gabinete de ministros elegidos por De La Espriella es un grupo altamente calificado y preparado para cada uno de los cargos, se ha establecido que cada uno de los ministerios tendrá “metas concretas y la responsabilidad de recuperar la eficiencia del Estado”.

Esto con la finalidad de “proteger los recursos públicos y responder con resultados a las necesidades” del pueblo.

Tras este consejo de ministros designados, una vez más y como lo ha reiterado en repetidas ocasiones el presidente electo Abelardo de la Espriella, su administración, bajo el lema ‘La Patria Milagro', trabajará de la mano junto a las regiones con la finalidad de adelantar gestiones desde los territorios que permitan una óptima gestión y solución a las problemáticas de la ciudadanía.

Por último, en el comunicado dejaron claro que “La Patria Milagro comienza con un equipo preparado, con una hoja de ruta definida y el compromiso inquebrantable de transformar el Estado al servicio de los colombianos”.

Esta hoja de ruta establecida por la administración entrante se da en medio del empalme regional que adelanta el gabinete de gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ya ha hecho presencia en los departamentos de Norte de Santander y Casanare.