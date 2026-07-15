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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Gustavo Petro

EE. UU. no contempla, por ahora, retirar a Gustavo Petro de la lista de sanciones de la OFAC ni otorgarle una nueva visa

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Esto lo dio a conocer Luis Mendez, subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Estados Unidos aseguró que no contempla, por ahora, retirar al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro de la lista de sanciones de la Ofac ni otorgarle una nueva visa.

Washington, además, afirmó que cualquier revisión dependerá de que remedie las acciones que dieron origen a esas medidas.

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Esto se dio a conocer en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos a la que fue llamado Luis Mendez, subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Allí, la congresista por Florida María Elvira Salazar, cuestionó a Mendez sobre lo que el Departamento de Estado tiene previsto sobre el presidente Petro.

"¿Qué está aconsejando el Departamento de Estado al presidente que haga para permitir que el presidente Petro recupere su visa y sea eliminado de la lista de la OFAC? ¿Qué nos puede compartir al respecto?", dijo.

El subsecretario adjunto respondió: "La designación de la OFAC se maneja desde el Departamento del Tesoro, pero lo que sí puedo decirle es que el origen de esa designación se debió, como usted señaló, al fracaso de sus políticas antinarcóticos, las cuales impulsaron el cultivo y la producción de coca, dando pie a que llegara cocaína a los Estados Unidos que cobró la vida de ciudadanos estadounidenses".

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"Por lo tanto, era necesario tomar medidas, y el presidente fue decisivo al actuar", agregó.

Asimismo, aclaró que la política de su cartera se basa en que Petro "simplemente remedie sus acciones anteriores".

"Han recibido algún tipo de información de la Casa Blanca que sugiera que deberíamos considerar... que el Departamento de Estado debería considerar levantar esas sanciones y permitir que Petro tenga una visa estadounidense?", preguntó la legisladora Salazar.

"No en este momento, señora", respondió el subsecretario Mendez.

Las sanciones sobre Petro:

El pasado 24 de octubre de 2025, en un paquete de sanciones históricas, Estados Unidos incluyó este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista OFAC o Lista Clinton, junto con su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

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"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. está designando a Gustavo Francisco Petro Urrego (Gustavo Petro), presidente de Colombia, en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico. Además, la OFAC también está sancionando a varios colaboradores de Gustavo Petro —su esposa, su hijo y un estrecho asociado", rezaba el documento.

"Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando una acción firme para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país", continuó.

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