Así se vivió exhaustivo control a jugadores de Senegal en su arribo a EEUU: "Espero que controlen a Messi o Ronaldo de la misma manera"

A tan solo días del inicio de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, las 48 selecciones participantes han comenzado a hacer su arribo a sus respectivas sedes de concentración, donde adelantarán trabajos de preparación de cara al debut mundialista.

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El arribo de los seleccionados a los diferentes países anfitriones ha sido totalmente diferente. Mientras en territorio mexicano se han caracterizado por un compartir de su cultura a los equipos que se hospedarán allí. En Estados Unidos, se han distinguido por sus estrictas medidas migratorias; Recientemente, la selección de Senegal fue testigo de esto.

En su arribo a territorio norteamericano, el pasado domingo los 'Leones' aterrizaron en la ciudad de San Antonio, Texas, donde fueron sometidos a un exhaustivo control por parte de las autoridades, según imágenes compartidas por la periodista deportiva senegalesa, Miss Coumba.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, se ve cómo los futbolistas de Senegal descendieron del avión y fueron abordados en la pista por personal de seguridad que comenzó a revisarlos de pies a cabeza con un detector de metales.

Frente a este tema, el periodista acompañó las imágenes con un mensaje: “El control de los americanos, hablaré de ello en mi próximo libro. (…) No dejan absolutamente pasar nada, ni siquiera Pathé con sus zapatos de plástico”.

Ante el exhaustivo control al que fueron sometidos los jugadores de la selección de Senegal, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar; incluso uno de los usuarios en X señaló: “¡Espero que controlen a Messi o Ronaldo de la misma manera también!”

Entretanto, otros cuestionaron esta acción: “Lo que me asombra es que hay gente que se está riendo cuando esas imágenes deben ofendernos”, “¡¡Qué paradoja ver a la 'primera potencia mundial' ser también el país donde el sentimiento de inseguridad es el más perceptible...!!”, “Los Estados Unidos son indignos de organizar una Copa del Mundo”.

Cabe destacar que la selección de Senegal comparte el grupo I junto a la poderosa Francia, Noruega e Irak. Los dos primeros encuentros los jugarán en los Estados Unidos, mientras que el último será en Canadá.