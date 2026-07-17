NTN24
Viernes, 17 de julio de 2026
Viernes, 17 de julio de 2026
Nasa

¿El secreto de la vida cayó del cielo? Científicos revelan histórico hallazgo dentro de meteorito que perforó una casa en EE. UU.

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Meteorito de Hillsborough Museo Americano de Historia Natural del la ciudad de Nueva York-Foto: EFE
Meteorito de Hillsborough Museo Americano de Historia Natural del la ciudad de Nueva York-Foto: EFE
Científicos del instituto SETI y la NASA confirmaron que la roca espacial caída en Nueva Jersey contiene aminoácidos, moléculas prebióticas y fluidos salinos primitivos.

Lo que comenzó como una gran susto domesticó se ha transformado en uno de los hallazgos astronómicos más trascendentales de los últimos años. Un meteorito que atravesó el tejado de una vivienda en la localidad de Hillsborough, Nueva Jersey, se ha convertido oficialmente en uno de los objetos más valiosos científicamente jamás recuperados en la historia.

TE PUEDE INTERESAR:


El exhaustivo análisis, liderado por investigadores del instituto SETI y publicado en la prestigiosa revista Science Advances, demostró que la roca contiene carbono, aminoácidos y otras moléculas prebióticas esenciales para el desarrollo biológico.

o

 

El autor principal del estudio, Peter Jenniskens, astrónomo del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA, explicó el asombroso nivel de conservación del objeto.

 

“Un análisis reveló que contenían restos conservados de la zona cercana a la superficie de un pequeño asteroide primitivo, donde este estuvo expuesto a fluidos salinos concentrados; un proceso que no se conocía anteriormente en este tipo de mundo protoplanetario”.

 

Adicionalmente, la composición mineral de la roca espacial confirma que sufrió una alteración por aguas significativas mayor que la de la mayoría de los meteoritos de su tipo que han impactado el planeta.

o

Los expertos calculan que el Hillsborough proviene de un asteroide original del tamaño de una maleta pesada de avión que ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 14,4 Kilómetros por segundo.

Debido a su naturaleza frágil, la roca se fragmentó con rapidez en su descenso siendo avistada por sesenta observadores en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania.

El dueño de la casa notó un olor muy fuerte a azufre. También tuvo la idea de tomar fotos y guardar la zona donde ocurrió el impacto de una manera muy cuidadosa. Usó guantes y papel de aluminio para evitar tocar los fragmentos con sus manos o dejar la bacteria. Recogió los trozos con mucho cuidado y los puso en frascos de vidrio limpios.

Gracias a esto las muestras llegaron intactas a los laboratorios de alta tecnología, tras el cierre de la investigación el SETI informó que un parte de los fragmentos se trasladó para su custodia y exhibición permanente en el Museo Americano de Historia Natural del la ciudad de Nueva York, donde el público admira esta reliquia para entender los orígenes de la vida.

Temas relacionados:

Nasa

Ciencia

Tecnología

Espacio

Meteorito

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Solo es eficiente con sus objetivos": Héctor Schamis sobre la respuesta del régimen venezolano ante la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Cárcel o exilio? La cruel fórmula del régimen de Cuba contra los presos políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

LATAM es el nuevo espacio entre la competencia entre EE. UU. y China: así se mueve el tablero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Dictadura en Venezuela

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Madre busca bajo los escombros el cadáver de su hija en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

Madre remueve, con sus propias manos, los escombros de un edificio en Venezuela en busca de su hija fallecida

Terremoto en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Aferrado a la esperanza: profesor universitario sobrevivió al terremoto en Venezuela gracias a una nota de auxilio

Donald Trump/ Hugo Carvajal y Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

La reveladora carta que recibió Trump del "Pollo" Carvajal sobre las artimañas del régimen madurista

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Ilustración de la sonda espacial japonesa 'Hayabusa2' | Foto: AFP
Viaje al espacio

La sonda espacial japonesa 'Hayabusa2' sobrevoló con éxito el asteroide 'Torifune' que se encontraba muy cerca a la Tierra

Asteroide: Ilustración Canva
Asteroide

Asteroide descubierto hace 29 años pasará muy cerca de la Tierra y se podrá ver desde todo el mundo, según la Agencia Espacial Europea

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Terremoto de magnitud 7,5 es el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estatua de la Libertad - AFP
Independencia

El show en la Estatua de la Libertad para celebrar la independencia de Estados Unidos

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Tras la inacción del régimen en La Guaira, Delcy Rodríguez visita Caraballeda de madrugada: "vine a dar apoyo a quienes están trabajando por la recuperación"

Daños ocasionados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Colapso de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela tras los devastadores terremotos

Entrenador del Mundial - Foto AFP
Mundial 2026

Director técnico de selección favorita en el Mundial se perderá el último partido de la fase de grupos para asistir al funeral de su mamá

Presidente del régimen iraní, Masoud Pezeshkian | Foto: AFP
Régimen de Irán

¿Irán está preparado o dispuesto para renovar una confrontación directa con Estados Unidos?

Juicio por muerte de Maradona - Foto: EFE
Caso Maradona

Suspenden audiencia por muerte de Maradona en Buenos Aires tras insultos y amenazas entre los abogados

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano / Daños materiales que dejó reciente sismo en Venezuela - Fotos: EFE / X
Sismo en Venezuela

"Tenemos situaciones alarmantes, se nos han venido edificios; casas y viviendas que se han desplomado": Diosdado Cabello pide a la gente quedarse en la calle

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre