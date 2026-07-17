¿El secreto de la vida cayó del cielo? Científicos revelan histórico hallazgo dentro de meteorito que perforó una casa en EE. UU.

Lo que comenzó como una gran susto domesticó se ha transformado en uno de los hallazgos astronómicos más trascendentales de los últimos años. Un meteorito que atravesó el tejado de una vivienda en la localidad de Hillsborough, Nueva Jersey, se ha convertido oficialmente en uno de los objetos más valiosos científicamente jamás recuperados en la historia.

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El exhaustivo análisis, liderado por investigadores del instituto SETI y publicado en la prestigiosa revista Science Advances, demostró que la roca contiene carbono, aminoácidos y otras moléculas prebióticas esenciales para el desarrollo biológico.

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El autor principal del estudio, Peter Jenniskens, astrónomo del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA, explicó el asombroso nivel de conservación del objeto.

“Un análisis reveló que contenían restos conservados de la zona cercana a la superficie de un pequeño asteroide primitivo, donde este estuvo expuesto a fluidos salinos concentrados; un proceso que no se conocía anteriormente en este tipo de mundo protoplanetario”.

Adicionalmente, la composición mineral de la roca espacial confirma que sufrió una alteración por aguas significativas mayor que la de la mayoría de los meteoritos de su tipo que han impactado el planeta.

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Los expertos calculan que el Hillsborough proviene de un asteroide original del tamaño de una maleta pesada de avión que ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 14,4 Kilómetros por segundo.

Debido a su naturaleza frágil, la roca se fragmentó con rapidez en su descenso siendo avistada por sesenta observadores en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania.

El dueño de la casa notó un olor muy fuerte a azufre. También tuvo la idea de tomar fotos y guardar la zona donde ocurrió el impacto de una manera muy cuidadosa. Usó guantes y papel de aluminio para evitar tocar los fragmentos con sus manos o dejar la bacteria. Recogió los trozos con mucho cuidado y los puso en frascos de vidrio limpios.

Gracias a esto las muestras llegaron intactas a los laboratorios de alta tecnología, tras el cierre de la investigación el SETI informó que un parte de los fragmentos se trasladó para su custodia y exhibición permanente en el Museo Americano de Historia Natural del la ciudad de Nueva York, donde el público admira esta reliquia para entender los orígenes de la vida.